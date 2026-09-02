黃寶欣憶與黃翊苦戀「睇戲要前後腳入場」　經歷失婚後不幸患癌

昔日憑一曲《酒杯敲鋼琴》走紅的歌手黃寶欣，淡出娛樂圈多年後，近日作客YouTube頻道《浩然正戲》接受翟浩然的訪問。即將踏入60歲的她，於節目中大方剖白當年與同為偶像歌手黃翊的一段「地下情」，揭開兩人因拍拖而遭唱片公司打壓、致男方事業慘遭「雪藏」的塵封往事。

黃寶欣談歌唱事業停滯不前。（YouTub@浩然正戲）

黃寶欣在訪問中分享入行經過。（TVB）

拍攝唱片封套驚聞公司倒閉

黃寶欣回憶當年正準備推出新唱片，竟在拍攝唱片封套的當天，才得知唱片公司突然倒閉的噩耗，成為她事業的重大打擊。在她最無助時，幸獲另一位老闆葉志銘仗義幫忙，甚至親自帶她夜晚去山頂補拍照片，並幫忙把未能推出的歌曲收錄進精選輯中發行，展現了行業內難得的溫情。

拍攝唱片封套驚聞公司倒閉。（YouTub@浩然正戲）

黃寶欣憶與黃翊相戀細節：睇戲要前後腳入場

黃寶欣回憶，當年兩人礙於偶像包袱只能將戀情地下化，拍拖過程可謂步步為營。二人不但不敢一同進出戲院，外出用餐也要「前後腳」到達，並找其他朋友同枱掩護。黃寶欣坦言這種戀愛方式：「其實好唔開心」。而黃翊所屬的「新藝寶」唱片更施加極大壓力逼迫二人分手，面對唱片公司的步步進逼，黃翊最終激起反叛心態，可惜隨之而來的是被公司全面「雪藏」，名氣與收入大減，最終無奈淡出樂壇。

黃寶欣與黃翊被迫分手。（TVB）

經歷失婚抗癌重獲新生

告別演藝圈後，黃寶欣曾轉行投身保險、美容及餐飲業。感情方面，她婚後育有一子一女，惟最終因聚少離多以離婚收場。六年前，回復單身的她更不幸確診患癌，抗癌期間接受化療及標靶治療過程極為痛苦，一度萌生輕生念頭。幸好在家人悉心陪伴下成功走出低谷、擊退癌魔，如今重獲新生，展現出堅強豁達的人生態度。