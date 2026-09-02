劉兆銘離世｜前年生日要醫院度過　慨嘆「講嘢都要唞啖氣」

劉兆銘今日驚傳死訊，享年94歲。



劉兆銘是香港舞蹈界開荒牛，年青時毅然隻身漂洋過海到法國苦練舞蹈，更獲發獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞。70年代，他為TVB《歡樂今宵》任舞蹈主任，在1975年客串演TVB電視單元劇《群星譜》。1979年接拍徐克電影處女作《蝶變》，及後演出過多部影視作品，包括《千王群英會》、《射鵰英雄傳》系列、《新紮師兄》、《今生無悔》、《原振俠》、《法內情》等，在電影《倩女幽魂》飾演「千年樹姥」為觀眾留下深刻印象。在2002年，Ming Sir獲《舞蹈年獎200》傑出成就獎。在2013年，獲港府頒發「榮譽勳章」，以表揚他對演藝文化界的貢戲。

劉兆銘是香港舞蹈界開荒牛。（網上圖片）

劉兆銘曾到法國苦練舞蹈。（網上圖片）

劉兆銘靠家傭照顧

《香港01》記者前年年尾聯絡上劉兆銘，他透露很多人希望訪問他關於藝術的工作，但現在出入要靠人推輪椅照顧，有時亦難以抽身，他說：「退出好多工作（邀請），但要休息。」問到是否很攰？他說：「唔想講，怕關心我，一個關心我，跟住其他人，傾完一個跟住傾一個。」是否有人照顧？他說：「教佢（家傭）點照顧我囉。」

劉兆銘前年出席晚宴，須坐輪椅代步。（敖嘉年IG）

講嘢都要唞啖氣

劉兆銘當時說話時中氣十足，問到生日怎樣慶祝？他卻自爆：「喺醫院。」但未有透露病情，「你同我唔熟，七樣病講五樣都講好耐。我依家講嘢都要唞啖氣，唔好問點解，我知大家都好保護我，但唔想睇文章（相片）形容我。」

劉兆銘演技精湛。（資料圖片）