劉兆銘離世｜愛妻病逝後茹素　意志消沉拒再演戲：唔知仲做嚟為乜

劉兆銘（Ming Sir）今日（2日）驚傳死訊，終年94歲。Ming Sir近年深居簡出，甚少公開露面，行動不便的他需以輪椅代步，他曾坦言有7種病痛，說話都要喘氣，平日由家傭照顧。熱愛演藝事業的Ming Sir，曾演繹無數經典角色，但太太張慧玲在2012年因癌病病逝，令他一度意志消沉，拒絕再演戲。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

近年劉兆銘需以輪椅代步。（IG@ngokanin）

出席《香港文化藝術界慶祝中華人民共和國成立76周年酒會》。（IG@ngokanin）

精神不俗。（IG@emilykwanpowai_4544）

精神不俗。（微博@李力持）

撐拐杖合照。（微博@李力持）

劉兆銘出席酒會。（IG截圖）

劉兆銘合照時亦要撐拐杖。（IG@ngokanin）

劉兆銘赴法習舞成首位華人編舞家 參演《蝶變》入行

Ming Sir自小熱愛舞蹈，被譽為香港舞蹈界開荒者的他，年輕時曾獲獎學金漂洋過海到法國學習芭蕾舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，亦曾任比利時國家芭蕾舞團舞者及編導。回港後，Ming Sir創辦舞蹈學校培養年青演員，1970年代在《歡樂今宵》任舞蹈主任。1979年Ming Sir獲徐克邀請參演電影《蝶變》，正式投身影壇，其後憑《倩女幽魂》中樹妖姥姥一角深入民心，亦曾參演《笑傲江湖》、《醉拳II》等經典港產片，幕前幕後貢獻良多，被尊稱為「Ming Sir」。

劉兆銘曾有不少精彩演出。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

劉兆銘在《倩女幽魂》中飾演姥姥。（影片截圖）

劉兆銘演技精湛。（資料圖片）

Ming Sir在2020年參演ViuTV劇集《歎息橋》後淡出幕前。（《歎息橋》劇照）

劉兆銘痛失愛妻後茹素 意志消沉拒再演戲：唔知仲做嚟為乜

Ming Sir的太太張慧玲在2012年因癌病於醫院病逝，享年72歲。對於愛妻逝世，Ming Sir悲痛不已並十分不捨，經歷喪妻之痛的他自此失去工作動力：「以前太太成日跟住我做嘢，自從佢離開咗後，我覺得失去咗一半對工作嘅嘢，嗰樣唔係叫做興趣，而係唔知仲做嚟為乜。我覺得佢已經唔喺度，唔做（演戲），我覺得當係懷念佢，我唔演戲，就好似人哋守靈咁。」自認對食很講究又挑剔的Ming Sir，在太太離世後開始茹素，因沒有太太在旁與自己共享，美食再無意義，不如一切從簡。

Ming Sir不時出席聚會。（Facebook＠黃秋生）

劉兆銘與後輩黃秋生、劉青雲敘舊。（Facebook＠黃秋生）