劉兆銘離世｜香港舞蹈界開荒牛　曾為法國舞蹈家編舞2020年息影

老戲骨劉兆銘（Ming Sir）今日驚傳死訊，享年94歲，消息已經丁羽證實。Ming Sir多年來培養出不少巨星，如周潤發、梁朝偉等，當然深受後輩敬重，近年甚少公開露面的他，也跟劉青雲、吳鎮宇、張達明、黃子華、黃秋生等飯聚。除了演技精湛外，Ming Sir更是「香港舞蹈界開荒牛」，他年輕時曾獲獎學金漂洋過海到法國學習芭蕾舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，亦曾任比利時國家芭蕾舞團舞者及編導。

Ming Sir更是「香港舞蹈界開荒牛」，他年輕時曾獲獎學金漂洋過海到法國學習芭蕾舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，亦曾任比利時國家芭蕾舞團舞者及編導。

Ming Sir在戰亂中成長，曾言「我嘅童年人地逃學我係逃生」，他20歲還未見過人跳舞，曾分享：「第一次睇係香港大會堂剛開幕無幾耐中國藝術團嚟表演，自己先第一次睇覺得好得意。」

回港後，Ming Sir創辦舞蹈學校培養年青演員，1970年代在《歡樂今宵》任舞蹈主任。他曾分享首次接觸舞蹈的感覺：「我以前連跳舞都未睇過，到20歲我都未睇過跳舞，因為當時係戰亂日本仔打香港時，我十幾歲時要走難，好多年先又走返嚟，我嘅童年人地逃學我係逃生。第一次睇係香港大會堂剛開幕無幾耐中國藝術團嚟表演，自己先第一次睇覺得好得意。」

Ming Sir深受後輩敬重，近年甚少公開露面的他，也跟吳鎮宇、張達明、黃子華、黃秋生等飯聚。（黃秋生＠facebook相片）

Ming Sir跟黃秋生、劉青雲飯聚。（黃秋生＠facebook相片）

獲香港演藝學院頒授榮譽院士榮銜

2001年，劉兆銘接受邀請，分別演出香港芭蕾舞團的《白蛇》及香港舞蹈團的《梁祝》，為兩齣舞台劇壓陣，好評如潮，獲頒發2002年香港舞蹈年獎。及後於2007年6月27日，時年77歲的劉兆銘，更獲香港演藝學院於頒授榮譽院士榮銜，表揚他的成就。2017年，他獲頒「香港舞蹈年獎2017」傑出成就獎。

Ming Sir曾獲香港演藝學院於頒授榮譽院士榮銜，表揚他的成就。

喪妻後傷心暫別影視界 2020年正式息影

Ming Sir於1979年獲徐克邀請參演電影《蝶變》正式投身影壇，其後憑《倩女幽魂》中樹妖姥姥一角深入民心，亦曾參演《笑傲江湖》、《醉拳II》等經典港產片，幕前幕後貢獻良多，因而獲尊稱為「Ming Sir」。講到近年的作品，Ming Sir於2017年出演無綫電視劇集《賭城群英會》，他曾透露自己因喪妻而暫停拍劇，情深表示因為太太在2012年去世，他有一段很長的日子都很低落，因為太太是她最忠實的影迷，每一套劇、每一部電影，她看完都會站在觀眾的角度為自己評分，當她永遠離開後，Ming Sir感覺自己生命中最重要的一部分也跟著她一齊離開，失去了拍劇動力。而繼《賭城群英會》後，他於2020年參與ViuTV劇集《歎息橋》便息影，前年接受《香港01》訪問時談及近況，透露其實有很多人希望訪問他關於藝術的工作，但因為出入要靠人推輪椅照顧，有時亦難以抽身：「退出好多工作（邀請），要休息。」

Ming Sir於2017年出演無綫電視劇集《賭城群英會》，他曾因喪妻而暫停拍劇，情深表示因為太太在2012年去世，他有一段很長的日子都很低落，因為太太是她最忠實的影迷，每一套劇、每一部電影，當她永遠離開後，Ming Sir感覺自己生命中最重要的一部分也跟著她一齊離開，失去了拍劇動力。（資料圖片）