離巢視帝轉戰內地劇改名「王昊」　新劇甘做配角襯200億千金

兩屆視帝王浩信近年離巢後全面將工作重心轉移內地，積極開拓影視市場。最近他參演由優酷出品的全新都市動作劇集《烈陽之上》，並正式宣布殺青。不過最令網民關注的，是劇組發布的官方殺青海報上，王浩信的名字寫著「王昊（王浩信）」，直接使用了他的身份證本名。



內地影視圈推署名新規 藝人禁止單獨使用藝名

不少網民好奇王浩信為何突然改用「王昊」。事實上，這是響應內地廣電總局於2026年7月10日起正式施行的新規。《通知》明確要求，所有影視作品的演員署名原則上必須使用法定真實姓名。若要使用大眾已熟知的藝名，必須採用「真名（藝名）」的規範格式，不得單獨使用藝名、英文名或暱稱。因此劇組海報才特意標註為「王昊（王浩信）」。

九十年代高龍城背景 實力派老戲骨雲集

《烈陽之上》由佟志堅執導，並由此沙、姚安娜、黃曦彥領銜主演。故事設定於二十世紀九十年代的高龍城，講述主角李子華（此沙 飾）自幼與弟弟離散，多年追尋後踏入高龍城寨紮根，與明家女兒明蘭（姚安娜 飾）相識相知、攜手破局並守護家園的故事。

除了青年演員擔綱外，該劇亦匯聚了王勁松、那維勳、張兆輝、駱達華等多位實力派戲骨加盟。王浩信在劇中飾演「蘇鐵」一角，殺青照中他身穿西裝配斜紋領帶、戴上眼鏡，造型相當乾練。當中，華為二公主姚安娜，近年進軍娛樂圈當明星，有個200億身家富爸爸，星途自然一帆風順。

簽約內地經紀公司 影視綜藝全面開花

王浩信結束與TVB 17年的賓主關係後，簽約內地娛樂公司「天浩盛世」，發展相當順遂。他早前放低視帝身段以學員身份參與內地真人騷《無限超越班》，亦陸續亮相《開播！情景喜劇》、《今晚好犀利》等多個綜藝節目，大幅提升內地知名度。影視方面，王浩信亦不介意由配角做起，先後接拍《黃雀》、《砵蘭街行動》、《紫色大麗花》、《三尺之下》等多部作品。早前他在懸疑劇《黃雀》中飾演玩世不恭兼爆肌的眼科醫生，憑精湛演技獲得內地網民好評。