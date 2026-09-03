潘杰寧座駕被逆線小巴撞至全毀　頸椎等多處留後遺症：瞓覺都痛醒

「足球女神」以及曾主持女人車經節目《晚吹─ 一車女人》的潘杰寧，近日拍片自爆一年前遇上嚴重車禍！她透露自己疼惜的座駕被一輛逆線行駛的小巴迎面撞過來，結果其座駕被撞至「Total Loss」，一年間她未有對外分享過自己撞車，坦言：「以為冇斷手斷腳就冇事，但其實情況唔係想像中咁簡單。」潘杰寧表示：「睇返片，我嘅本能反應已經有向右扭，但係真係太突然，對面架小巴就咁逆線衝埋嚟，一年後嘅今日我係有後遺症，頸椎C5、C6、椎間盤照到一個大範圍嘅突出，所以我成日都頸緊膊痛、頭痛、手會電擊痛，有時瞓覺都會痛醒。」她分享自己的經歷，是希望慢慢與身體和解，希望能收集不同建議，並承諾會不停更新進度。

「足球女神」潘杰寧近日自爆一年前遇上車禍，留有不少後遺症。（IG@kelena.kitling）

潘杰寧曾主持女人車經節目《晚吹─ 一車女人》。（ViuTV）

潘杰寧與其愛車。（IG@kelena.kitling）

她透露自己疼惜的座駕被一輛逆線行駛的小巴迎面撞過來，結果其座駕被撞至「Total Loss」。（IG@kelena.kitling）

潘杰寧表示：「睇返片，我嘅本能反應已經有向右扭，但係真係太突然，對面架小巴就咁逆線衝埋嚟，一年後嘅今日我係有後遺症。」（IG@kelena.kitling）

小巴直衝過來。（IG@kelena.kitling）

她表示：「頸椎C5、C6、椎間盤照到一個大範圍嘅突出，所以我成日都頸緊膊痛、頭痛、手會電擊痛，有時瞓覺都會痛醒。」（IG@kelena.kitling）

低估身心後遺症 收集建議盼慢慢與身體和解

潘杰寧直言，一年間發現自己身心、日常都會因車禍而受到影響，但之前似乎不懂接受會經常有痛症的身體，一年後想拍片逼自己面對，並集思廣益。她說：「我知道要 keep 住做嘅有：物理治療、飲多啲水、練背肌、拉筋，令自己心情好啲、鍾意返自己多啲，你哋有冇人都一樣頸椎椎間盤突出？有同我一樣嘅症狀？仲有啲咩我可以做架？」不少人留言為潘杰寧打氣，叫她保重身體，又有人分享各種方法，甚至有物療治療中心等留言，潘杰寧就感激表示：「I am so loved ❤️ 收到好多建議，多謝你哋 🥹 好有愛！因為現階段係跟住骨科醫生同物理治療師嘅指引去做復健，如果加其他治療都需要先經由主診醫生評估同轉介，所以我要先諮詢咗醫生意見先。真係好多謝你哋嘅熱心，我好感動！」

潘杰寧直言，一年間發現自己身心、日常都會因車禍而受到影響，但之前似乎不懂接受會經常有痛症的身體，一年後想拍片逼自己面對，並集思廣益。（IG@kelena.kitling）