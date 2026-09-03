蔡卓妍揭婚後生活談造人計劃　爆老公巴黎求婚細節：流咗幾滴眼淚

蔡卓妍（阿Sa）今日（03/9）到銅鑼灣出席一個品牌活動，今次是她於4月28日宣布與健身教練林俊賢（Elvis）結婚後，首次以「林太」身份接受訪問。阿Sa全程洋溢著幸福笑容，除了甜爆分享新婚生活之外，更首度大方透露老公仔的超浪漫巴黎求婚過程！

阿Sa今年4月突然宣布婚訊！（IG@choisaaaa）

阿Sa今日到銅鑼灣出席活動，首次以「林太」身份接受訪問。（陳釗 攝）

未有戴婚戒現身 笑言放保險箱怕遺失

阿Sa以一身型格造型現身，不過就未有戴上結婚戒指，她即笑言：「今日做人哋品牌嘅活動，無理由戴其他品牌。」還有就是擔心會像上次與阿嬌出席保良演唱會時，戒指不慎飛脫的情況再次發生，當時幸好與阿嬌有默契，一個眼神或者一個動作就知對方想點，「好彩嗰隻唔係結婚戒指，如果係結婚戒指，真係嚇死我！所以好似今日要做嘢，或者拍戲，我就會擺喺屋企保險箱先，平時出街先戴。」

阿Sa蔡卓妍姊弟戀修成正果。（IG@choisaaaa）

首爆浪漫求婚過程 老公精心佈局約齊助手朋友「包場」

問到現時婚姻生活？阿Sa直言：「都幾好㗎。」並大方分享老公的求婚過程。阿Sa透露，求婚發生在早前兩人的一趟法國旅行中，老公早早便精心策劃：「佢真係一個好幾Well-planned（有計劃）嘅人！去旅行嗰陣，佢又約埋我啲朋友容祖兒、助手佢哋飛過嚟。」

當被叫到「靚靚人妻」時，阿Sa怕醜說：「唔好咁叫我得唔得啊？」（陳釗 攝）

阿Sa回憶道，求婚當晚大家安排去一間餐廳用餐，容祖兒和一班朋友臨飛前還煞有介事地提醒她：「訂咗間好靚嘅餐廳呀，大家帶啲靚少少嘅衫，著靚靚去食啦！」阿Sa笑指因為當時天氣冷，她裡面只簡單穿了一件「平平地」的衣服，再穿上一件羽絨外套到場。然而全晚氣氛卻相當「怪異」，眾人不斷逼她脫下羽絨：「我件羽絨全晚被針對，全部人係咁講『你件羽絨好核突，不如除咗佢喇！』我嗰時好凍嘛！心諗『影相嗰陣先除囉，做乜食飯食到一半咁凍要人除羽絨？』」

老公自拍潑冷水 單膝下跪驚喜求婚哭掉眼線

飯局去到差不多時間，老公突然提議：「出面個景咁靚，影張相啦！跟住我朋友除咗我件羽絨，畀咗件勁薄嘅外套我。我仲心諗：『快啲啦！』然後我老公喺度自拍，我話：『咁黑唔會影到嘢㗎。』係咁潑佢冷水，無幾耐就知了，原來係求婚。」

阿Sa指老公即場拿出鮮花及求婚戒指，單膝下跪向她求婚！阿Sa笑言：「嗰下真係好驚喜！然後啲朋友就出嚟了，原來佢哋喺後面拍緊片！最搞笑係個Spot（景點）原本好多人，唔知點解佢哋搞到啲人自動自覺走晒，後來先知原來係我當地朋友同咗現場啲人講。」阿Sa笑指當下都有感動到「流咗幾滴眼淚」，連畫好的眼線都哭到全掉：「我啲Eyeliner 甩晒，嗰啲片啲眼淚全部都係黑色㗎喊！（所以就無開心Share畀大家睇了？）我又唔係一個咁有分享慾嘅人，有啲嘢我會樂意同大家分享，有啲又覺得唔使下下放上網。」

阿Sa透露老公求婚過程，搞笑又甜蜜。（陳釗 攝）

造人計劃順其自然

成為「林太」後，外界最關心阿Sa的造人計劃。對此，阿Sa大方回應：「順其自然啦！（自己都鍾意小朋友？）無乜所謂。」

大讚老公廚藝比自己更勝一籌

阿Sa又指最近拍攝一部關於食的喜劇，未知會否是賀歲片，但是在《祥賭必贏》的合作班底下，再加新演員，戲中她也要露兩手，雖然平時都有下廚，但拍戲一些鏡頭要展現技術，故事前特意去上了幾節烹飪堂，切功進步不少。問到私下有何拿手好菜？阿Sa自豪地說「咕嚕肉」，因當年拍節目學過，還煮給劉德華食，獲對方讚好食。

問到老公現在是否她專屬的試食「白老鼠」？阿Sa大讚老公廚藝：「佢煮嘢食仲勁！佢蒸肉餅幾好味。」記者笑問兩公婆會否在廚房「Battle」切磋，阿Sa甜笑指Battle就沒有，但會一起「煮飯仔」，她也會煲一些簡單的湯水。

阿Sa大讚老公廚藝好。（陳釗 攝）

預告年底與阿嬌有新搞作 調侃雀友Jer牌藝

此外，提到她早前透露與阿嬌（鍾欣潼）年底有新搞作？阿Sa賣關子表示：「阿嬌唔喺度唔講住。（係唔係side track演唱會？）你估下？下個禮拜就知㗎啦！留意我嘅社交平台！」

阿Sa預告與阿嬌會合體有新搞作。（陳釗 攝）

活動現場同場還有「雀友」柳應廷（Jer）。阿Sa笑言見到對方已第一時間叫「老闆」，「佢輸錢畀我呀嘛，仲唔係老闆？（佢成日話自己贏？）可能佢同其他人打係掛，哈哈！（佢話佢牌藝叻過肥仔？）咁又無可能呀，不過肥仔都做過我『老闆』嘅，佢又無喺我面前除衫，可能我氣場鎮壓到佢。但佢同Jeremy都真係打得幾好。（Jer話想同妳開套麻雀戲？）好啊。都可以開Live試試先嘅，粗口咪嘟咗佢。」