《香港01》十周年｜佘詩曼獲讚全行最好人極謙　為鍾麗淇暴瘦解話

視后佘詩曼昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，最近日深夜重播12年前的神劇《使徒行者》掀起話題，網民激讚阿佘外貌多年來零變化。阿佘笑言自己亦有捧場追看：「開心嘅，因為《使徒行者》都係我好鍾意嘅一部戲，釘姐同爆Seed（林峯 飾演）都係一對好深入民心嘅CP，覺得嗰時套戲好好玩。（網民讚凍齡？）我都希望係咁呀，努力Keep！」

佘詩曼出席《香港01》十周年慶祝酒會。（程嵐風 攝）

《香港01》創辦人于品海與佘詩曼合照。（程嵐風 攝）

佘詩曼對許紹雄女兒許惠菁十分痛錫。（程嵐風 攝）

獲讚「全行最好人」：佢遇得人少

早前獲馬天佑大讚是「全行最好人」的藝人，阿佘謙虛笑指對方「遇得少人」，但承認對自己要求極高。「我的確係應承人要做嘅嘢我都會盡力去做，尤其係唱歌，都唔係嗰辦，咁我更加要俾心機，我都唔係好想唱衰人哋隻歌。」她自爆錄音錄得最耐，事前亦花了不少時間練習。

問到可會推出獨唱歌？她說：「我唔知呀，因為啲fans話我25周年我都出咗隻歌送俾佢哋，嚟緊30周年係咪又有隻歌，我話佢哋咁貪心架？我話睇吓點。」她透露去年連續拍完兩部劇後會暫時放慢腳步，現時多留在家中專心陪媽咪行街食飯。

佘詩曼獲馬天佑讚「全行最好人」嘅藝人，做事認真。（IG@mayaoo）

親解鍾麗淇暴瘦疑雲

近日閨密鍾麗淇在生日派對上被指暴瘦，阿佘隨即為好友澄清，指對方只是抱恙在身：「係呀，嗰日佢唔係好舒服，食咗藥，個人呆呆滯滯咁。其實嗰日我都唔舒服㗎，我都瘦咗好多，我之前有流感。」她續指鍾麗淇作為盡責媽咪，整個暑假忙於安排節目帶小朋友四出遊玩，搞到自己十分疲累。對於被指出現「歪嘴」情況，阿佘說：「佢嗰日係唔舒服。」

鍾麗淇被指忽然暴瘦，佘詩曼指對方唔舒服。（IG/@janetchowkawai）

鍾麗淇被指忽然暴瘦，佘詩曼指對方唔舒服。（IG/@janetchowkawai）

痛悼智者劉兆銘：我永遠記住你嘅爺爺

談到資深老戲骨劉兆銘（Ming Sir）離世，阿佘憶起兩人曾合作《七姊妹》與《賭城群英會》，難掩哀傷。她表示一直尊稱對方為爺爺：「我叫佢爺爺，因為《七姊妹》戲中佢叫我奀豬。我成日有嘢問爺爺咁點樣點樣？佢永遠都用一個好圓嘅方法去答我，佢唔會一針見血，而係要你思考，唔會話答案你聽，就係要你諗通件事，覺得佢係智者。」面對前輩與世長辭，阿佘傷感直言：「損失一位咁好前輩當然唔開心，但佢都90幾....我永遠記住你嘅爺爺。」