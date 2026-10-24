68歲苗僑偉加拿大半退休遛狗賞花生活寫意　曾創眼鏡王國身家豐厚

現年68歲的苗僑偉（三哥）早年與家人移民加拿大，一對子女苗彤（Phoebe）及苗俊（Murphy）在當地生活工作，而三哥同太太戚美珍近年亦長居加拿大溫哥華，間中才返港拍戲或出席活動，過着半退休生活。日前三哥的女兒苗彤在IG限時動態分享爸爸的近況，可見三哥在溫哥華生活相當寫意！

苗僑偉（三哥）早年與家人移民加拿大，一對子女苗彤（Phoebe）及苗俊（Murphy）在當地生活工作。（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）

早前睇世界盃。（IG截圖）

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。（IG@murphymiu）

《尋秦記》（劇照）

苗僑偉被女兒苗彤曝光半退休生活 牽愛犬影花草超寫意

片中所見，身穿風褸、頭戴Cap帽的三哥，一身簡約運動造型，他一手牽着愛犬，一手揸機拍攝路邊的花草，女兒苗彤更搞笑附文：「FOR THOSE OF YOU WHO HAVE MISSED MICHAEL TAKING PICTURES OF CHERRY BLOSSOMS.」雖然只影到三哥的側面及背影，但仍可見他身形魁梧挺拔，全無中年發福跡象！

三哥一手牽着愛犬，一手揸機拍攝路邊的花草。（影片截圖）

生活相當寫意！（影片截圖）

苗僑偉同囡囡苗彤。（微博@WeareMiu苗僑偉戚美珍）

苗僑偉與女兒苗彤。（IG@phoebemiu）

苗僑偉曾創眼鏡王國年營業額逾3億 投資開酒樓身家豐厚

三哥早在80年代末就創立藝視眼鏡，憑藉獨到眼光及生意頭腦，在90年代一度擴展為香港最大的眼鏡連鎖店，高峰時期年營業額達3億幾港元，更積極開拓加拿大及內地市場，後來他以高價賣盤離場。直至2004年獲梁家樹邀請，復出重返TVB拍攝《學警雄心》，其後再陸續拍攝了《刑警》、《使徒行者》、《飛虎》系列等，人氣魅力不減！近年三哥大部分時間都留在加拿大陪伴家人，過着無憂無慮的半退休生活，據知他亦有投資開酒樓，手握豐厚身家，堪稱圈中隱形富豪！

黃日華、戚美珍、苗僑偉（三哥）。（資料圖片）

近年三哥大部分時間都留在加拿大陪伴家人，過着無憂無慮的半退休生活。（IG截圖）