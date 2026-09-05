謝君豪大爆當年向鍾景輝「請病假」　慘被當眾鬧爆驚足一世

今日（5/9）汪明荃與謝君豪一同出席《戲劇大師鍾景輝紀念展覽》揭幕禮。兩人在活動上深情悼念一代戲劇宗師King Sir（鍾景輝），並在接受《香港01》訪問時分享昔日與恩師相處的溫馨點滴與幕後趣事，言談間流露出對King Sir的無限敬意與懷念。

謝君豪出席《戲劇大師鍾景輝紀念展覽》揭幕禮，在活動上深情悼念一代戲劇宗師King Sir。（葉志明 攝）

假戲曲中心的《戲劇大師鍾景輝紀念展覽》今日（6/9）揭幕禮。（葉志明 攝）

談到與King Sir的合作淵源，汪明荃表示自己特別喜歡看對方講述個人的故事，因為他的配音和情感︰「真係好感動」。汪明荃︰「King Sir一生人本身就是一個很好的作品，對香港演藝界的貢獻更是非一兩部作品可以代表，而是代表著整個貢獻、整個全港嘅史詩。」

汪明荃與謝君豪一同出席「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」揭幕禮。（葉志明 攝）

嚴師出高徒 謝君豪自爆請病假趣事

身為King Sir學生的謝君豪，笑言老師的作品和金句實在太多。他提到自己經常會把King Sir的教誨記在心頭，更爆料指King Sir平時看似和藹可親，但上堂時其實相當嚴格。

謝君豪更分享了一段令人忍俊不禁的趣事。他笑言自己以往做學生時，也曾向King Sir請病假︰「嗰次我真係有病，去咗睇醫生，真係有醫生紙，點知King Sir以為我冇，當時我又排緊戲，King Sir喺觀眾席衝落嚟問我『你今日仲咩唔返學』，嗰吓嚇死我，因為好大聲，你知啦King Sir把聲係好大聲，我係俾佢嚇親。」