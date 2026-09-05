劉兆銘離世｜佘詩曼憶Ming Sir生前溫暖點滴︰喺我屋企個花園鋸扒

資深殿堂級演員劉兆銘（Ming Sir）日前驚傳離世消息，引起演藝界及全城關注與哀痛。今日（5/9）佘詩曼與林保怡一同出席《戲劇大師鍾景輝紀念展覽》揭幕禮，接受《香港01》訪問時，難掩對Ming Sir的思念與不捨，並大方分享與這位一代宗師生前相處的點滴與感觸。

佘詩曼與林保怡一同出席《戲劇大師鍾景輝紀念展覽》揭幕禮。（葉志明 攝）

佘詩曼與林保怡一同出席《戲劇大師鍾景輝紀念展覽》揭幕禮。（葉志明 攝）

佘詩曼憶受挫時獲啟發

佘詩曼透露，自己與Ming Sir的淵源深厚，兩人結緣於《七姊妹》，在劇中Ming Sir飾演她的爺爺，並親暱地叫她「奀豬」，這個稱呼多年來一直不變。「我遇到有啲咩問題，甚至乎係演技上啦，或者人生上啦，有啲疑惑啦，我都會問佢，佢會好用心咁去同我講，但佢永遠都唔會一針見血，佢永遠都係講一個故事或者用一啲好玄學嘅方法同你講，啟發你嘅思想，等你再去諗，就唔係話講個答案畀你聽，所以我覺得佢講嘢好好聽嘅。」佘詩曼感性地表示，兩人私下經常見面：「記得有次我係車佢過嚟我屋企喺個花園度鋸扒，以前都幾開心。」

林保怡大讚劉兆銘為人幽默講得笑。（葉志明 攝）

佘詩曼透露，自己與Ming Sir的淵源深厚，兩人結緣於《七姊妹》，在劇中Ming Sir飾演她的爺爺，並親暱地叫她「奀豬」。（網上圖片）

林保怡笑談嚴肅外表 難忘拍劇趣事

同樣與Ming Sir合作無間的林保怡，則分享了一段既感人又惹笑的回憶。他表示自己非常榮幸曾在多年前，參與第一部監製的劇集《歎息橋》。當時也有力邀請Ming Sir演出，兩人在劇中飾演一對父子，關係卻充滿矛盾、猶如「歡喜冤家」。「但每次一Cut機，佢就嚟料喇，同佢好認真鬧完交之後，跟住就開始講笑話，跟住又『萬歲』請食嘢，係好開心嘅一個回憶，所以其實阿King Sir（鍾景輝）同Ming Sir嘅離開，都係我哋演藝界嘅一個好大嘅損失，好懷念佢哋。」