劉兆銘子女感激各界關懷與惦記：父親在至親的陪伴下安詳離世

劉兆銘（Ming Sir），香港演藝界巨匠，於9月2日傳出死訊，享年94歲。他的一生奉獻給演藝，早年作為首位赴法深造的華人現代舞先驅，他用靈動的身姿將東方韻味帶上國際舞台；轉戰影視界後，更憑藉深厚的表演功力，刻畫了無數深入人心的經典角色。從《倩女幽魂》中雌雄莫辨、張力十足的「樹妖姥姥」，到《射鵰英雄傳》中慈祥莊嚴的「一燈大師」，再到無數劇集中渾然天成的德高望重之士，Ming Sir的演技早已爐火純青，成為香港幾代觀眾心中的集體記憶。

劉兆銘享年94歲。（影片截圖）

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（YouTube影片截圖）

劉兆銘的子女今日向傳媒發言，感激各界的關懷與惦記，以下為完整長文：

「我們摯愛的父親劉兆銘先生，已於日前在至親的陪伴下安詳離世，走完他精彩而豐盛的一生。

爸爸一生才華橫溢，對家庭充滿溫暖與愛，對藝術更奉獻了全部的心血。身為香港舞蹈界的先驅，他將一生傾注於舞台、培育無數後輩，為香港舞蹈界、演藝界、藝術界作出了卓越的貢獻；同時以精湛的演技在香港電影及電視界留下了許多令人難忘的經典形象。

身為他的兒女，我們為有這樣的父親而感到無比驕傲。他不僅是備受尊敬的藝術工作者，更是一位充滿魅力、熱愛生命的人，以獨特的個人風采和真摯性情，為身邊每一位帶來歡樂與啟發。我們深信，他的藝術精神與風采，將會長留香港演藝界及所有愛戴他的人心中。

此刻，我們至親離去的哀傷難以言喻，心中只有無盡的思念與不捨。感謝這段日子以來各界親友給予的關懷與惦記。在這段需要互相扶持的沉澱期，懇請大家給予我們一些平靜的空間，讓我們一家人靜靜地陪伴爸爸，走完這最後溫柔的一程。

永遠懷念您、深愛您的子女

以力、雪蓮泣告」