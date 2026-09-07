凍齡闊太素顏遭酸「額頭凹凸不平」　粉絲出征護駕：雞蛋裡挑骨頭

現年37歲、有「𡃁模始祖」之稱的文詠珊（Janice Man），當年與楊穎（Angelababy）齊名，多年來一直是不少男士心目中的女神。近年，文詠珊事業與家庭雙豐收，於2019年嫁給億萬富三代吳啟楠（Carl）後並沒放棄事業做少奶奶，反而憑電影《消失的她》躍升「億萬票房女星」。去年9月，文詠珊更無預警宣布成為媽媽，從懷孕到生產保密功夫做到滴水不漏，震撼全網。產後的文詠珊極速修身並火速復工，而且愈來愈後生，無論顏值或身材都完全不像已為人母。近日，又有網民在機場野生捕獲文詠珊，並將直擊影片分享至社交平台，其素顏狀態再次引發網民熱議。

文詠珊於2019年下嫁億萬富三代吳啟楠（Carl）（IG@janice_man）

去年9月底，Janice Man突然在無預警下宣布已生B，她貼住一對BB腳仔，發文：「And just like that, our family grew by two little feet （轉眼間，我們的家庭多了一雙小腳板）。」（IG@janice_man）

文詠珊沒有因為結了婚而放棄事業，反而越戰越勇，演技獲得不少肯定。（IG@janice_man）

文詠珊之前驚艷米蘭時裝周。（小紅書@文詠珊JaniceMan）

素顏上陣零濾鏡 肌膚白皙緊緻如大學生

從網民分享的片段可見，當日文詠珊身穿簡約白Tee外搭淺啡色麂皮西裝長外套，戴上黑框眼鏡，配上一頭標誌性長直髮，整體造型既隨性又不失時尚感。最令人驚嘆的是，雖然她以全素顏狀態上陣，但在零濾鏡鏡頭下，皮膚依然白皙透亮、緊緻有光澤，逆齡狀態宛如二十出頭的大學生，完美演繹何謂「零死角」神顏。

文詠珊在機場被野生捕獲。（小紅書截圖）

文詠珊邊行邊同粉絲聊天。（小紅書截圖）

文詠珊親手接過粉絲送的禮物和信件。（小紅書截圖）

態度相當親切。（小紅書截圖）

毫無架子親手接信 揮手道別盡顯親民

除了外貌吸睛，文詠珊的貼地親民舉動亦備受大讚。片段中她見到前來接機的粉絲，即露出親切笑容，並親手接過粉絲送的盲盒公仔及信件，毫無架子。當與粉絲互動期間，文詠珊更毫不掩飾地開懷大笑，完全沒有女神包袱；直至上車離去前，她仍不忘親切地向粉絲揮手道別，零距離感讓現場粉絲感到暖心。

真素顏示人。（小紅書截圖）

十足「大學生」。（小紅書截圖）

開懷大笑，完全沒有女神包袱。（小紅書截圖）

上車前揮手向粉絲道別再離去。（小紅書截圖）

網民激讚：明星還真沒幾個敢素顏出門的

影片曝光後，不少網民紛紛留言大讚文詠珊的真素顏，雖然當中有人質疑：「額頭好像凹凸不平？」，但隨即遭到其他網民反擊：「雞蛋裡挑骨頭啊你，你有多美？」大部分網民均一面倒激讚真素顏的文詠珊：「好美啊」、「素顏也是美人」、「明星還真沒幾個敢素顏出門的」、「我寶笑的好甜呀，要永遠開心幸福哦」、「皮膚真好啊」、「素顏也好好看，美死了。」

文詠珊至今仍是不少人心目中的女神。（IG@janice_man）

文詠珊無論顏值或身材都完全不像已為人母，逆齡狀態令人驚嘆。（IG@janice_man）