玄戰｜13位玄學家預測六合彩　全不敵陳懿德中3個更貼中冷門冧巴

玄學節目《玄戰》日前請來13位「黑先知」及「白先知」玄學家預測昨晚（9月5日）六合彩金多寶攪珠結果，各人分別揀出7個心水號碼，雖然網民都話「係咁準一早發咗達啦，仲使做玄學家？」但仍有不少網民都有跟住買，而主持陳懿德則在社交平台公開自己的心水組合。最終昨晚（5日）六合彩開彩，結果為9、18、26、30、33、45，特別號碼28，一眾玄學家的「戰績」隨即出爐，但想不到命中率最高的並非任何一位玄學家，而是主持陳懿德，中了3個字，更成功貼中冇任何玄學家估的「冷門」號碼30號。

玄學節目《玄戰》日前請來13位「黑先知」及「白先知」玄學家預測昨晚（9月5日）六合彩金多寶攪珠結果，各人分別揀出7個心水號碼。

黑先知開彩前預測。（TVB）

黑先知開彩前預測。（TVB）

白先知開彩前預測。（TVB）

主持陳懿德都有份Tip！（IG@taktakrachel）

阿元、BlackCat各命中兩個 5位玄學家食白果

13位玄學家之中，事前有不少網民表示會跟阿嵐及John去買，最終他們只各中一個；眾人之中以阿元及BlackCat成績最好，各中兩個號碼，阿元預測的「26、33」成功開出，而BlackCat則命中「9、18」；至於Angel、Hannah、Baebae、媛媛等都是各中一個號碼。至於Jim Sir、Aster、KK孔、天晉及June則未有號碼開出，換言之，13位玄學家當中有5人「食白果」。

六合彩最終開彩結果！

TVB出post賀BlackCat中兩個「預測成功」，但有網民覺得中兩個冇錢，根本不算中。（IG@tvbvariety）

陳懿德貼中3個KO玄學家團 更中冷門冧巴

不過最令人意外的是陳懿德。她事前在社交平台公開7個心水號碼為1、7、9、27、30、33、41，結果一口氣命中9、30及33三個冧巴，成績比13位玄學家任何一人都要高，變相成為今次「玄戰」的大贏家！當中30號更是沒有任何一位玄學家貼中，偏偏卻是陳懿德心水，最後更成功開出，相信今次之後，以後開六合彩之前都會有人搵陳懿德攞貼士！

陳懿德事前在社交平台公開7個心水號碼為1、7、9、27、30、33、41，結果一口氣命中9、30及33三個冧巴。（Threads@taktakrachel）