63歲圈中隱形富豪教千金打高爾夫球　木屋區出身入行狂賺破億身家

現年63歲的張兆輝，入行多年拍過不少膾炙人口的劇集及電影，至今仍活躍影視圈，如近排人氣劇《絕命法官》和《一笑隨歌》也見到其身影。張兆輝也是圈中的「隱形富豪」，多年來投資有道，物業遍佈香港、北京及英國等地，加上與太太經營美容院生意，早滾出逾億身家。

近年張兆輝將事業重心轉往內地，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。家庭方面，張兆輝對太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗（Edison）和張卓姿（Twiggy）愛護有加，是圈中數一數二的「愛妻號」及好爸爸典範。日前張兆輝首次帶女兒打高爾夫球，從小培養上流精英！

張兆輝。（張兆輝微博圖片）

張兆輝與女兒出海滑水。（影片截圖）

張兆輝平時愛做運動。（影片截圖）

張兆輝首次與女兒打高爾夫球

張兆輝日前在社交平台分享第一次質女兒打高爾夫球的片段。從片段中可見，張卓姿已長得亭亭玉立，她穿上白色小短裙和波鞋，騷出一雙大長腿，身高比例勻稱，她揸住高爾夫球棍，既可愛又有氣質。張兆輝拍下女兒打波的一刻，張卓姿淡定揮桿，連張兆輝都忍不住嘆：「嘩！好波喎！」看來張卓姿充滿運動細胞。張兆輝鏡頭離不開張卓姿，十分疼錫愛女。張兆輝發文：「同個女一齊打哥爾夫球是甚麼心情？答案是心花怒放」。

張兆輝一家四口。(微博圖片)

張兆輝貝沙灣千呎高層單位搬複式單位

於木屋區成長的張兆輝小時候家境清貧，後來在1982年參加無綫藝訓班，與梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳震宇等是同學。張兆輝在80、90年代曾試過炒股輸首期，後來轉為投資較為穩陣的磚頭。張兆輝與太太郭碧妍一家人原本居住在薄扶林地標豪宅貝沙灣二期，擁無敵海景的一個逾千呎高層單位，過去女兒張卓姿（Twiggy）曾在特大廚房煮海鮮大餐，兩父女又試過在露台歎紅酒、欣賞日落，生活寫意。去年有報道指他搬大屋，由貝沙灣千呎高層單位搬往更大的複式單位。

張兆輝第一次同個女打哥爾夫球。（小紅書@張兆輝）

打得好淡定！（小紅書@張兆輝）

叻！（小紅書@張兆輝）

好有運動細胞。（小紅書@張兆輝）

張兆輝同個女打哥爾夫球「心花怒放」。（小紅書@張兆輝）

好錫個女。（小紅書@張兆輝）

複式單位，空間感充足。（facebook@汪曼玲）

十幾人食飯都唔會逼。（facebook@汪曼玲）

張兆輝有女初長成。（張兆輝微博）

張兆輝細女Twiggy擁有纖腰。（張兆輝微博）

張兆輝有女初長成。（張兆輝微博）

張兆輝細女Twiggy長相甜美。（張兆輝微博）

張兆輝細女Twiggy擁有纖腰。（張兆輝微博）

張兆輝女兒Twiggy。（張兆輝微博）

張兆輝同老婆好恩愛。(youtube截圖)