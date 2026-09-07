梅媽喪禮恐鬧雙胞　陸偉雄籲遺囑承辦人公開關鍵條文令梅啟明死心

已故巨星梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）上周日（30日）離世，但後事安排卻有兩個版本，先是梅啟明在醫院外表明將一力承擔梅媽喪禮，會動用梅艷芳信託基金為梅媽風光大葬，但後來又表示梅媽身份證被鎖在夾萬，要先以法律程序開夾萬，否則一切後事程序將暫時膠著。不過梅媽生前好友潘小文就表示，梅媽早已立好遺囑，喪禮將按照梅媽意願交由孫兒（梅啟明細佬梅德明的兒子，即梅啟明姪仔）低調處理。面對喪禮隨時「鬧雙胞」，大律師陸偉雄認為，在梅啟明角度或存有幻想，覺得自己是大仔，當然有身份，因此他建議梅啟明姪仔一方公開遺囑內容，粗俗點說能令梅啟明「收皮」，他說：「唔需要整張披露，但最重要部份，邊一句授權邊個辦後事，俾公眾人士睇下，同時梅啟明睇到，佢咪可以心服口服。」

已故巨星梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）喪禮隨時鬧雙胞。（梅艷芳國際歌迷會圖片）

直指梅啟明屬「一廂情願」幻想 澄清非有身份證就有權

早前《01娛樂》已曾訪問大律師陸偉雄，梅啟明能否繞過遺囑承辦人為梅媽搶辦喪事，陸大狀表示：「一般嚟講，如果嗰張遺囑已經列明咗邊個係遺產嘅承辦人，簡單嚟講，佢就會幫梅媽做埋啲後事。」並補充指唯一不合符情況的條件，是梅媽指任的孫兒未成年，因為在法律上需要成年才可以處理，不過潘小文其後已證實，遺囑執行人為梅啟明弟弟梅德明的兒子（梅啟明姪仔），已經四十多歲，早已成年。昨日《01娛樂》再向陸大狀查詢，他直言梅啟明目前仍然「自己感覺良好」，因目前尚未有官方正式文件或遺囑曝光，令他心存幻想，自以為身為大仔便「第一名出線」擁有主導權：「因為佢未睇過正式官方文件，所以聽日佢開記招，都以為自己仲有咁嘅資格，所以較後時間，如果另一啲人，包括細佬個仔滿咗21歲，遺囑都講明係佢，我相信可能嗰啲人士要出嚟反駁返梅啟明，話俾佢聽其實佢無權，因為梅啟明而家只係自己一廂情願認為自己有權。」

大律師陸偉雄直言，梅啟明目前仍然「自己感覺良好」，因目前尚未有官方正式文件或遺囑曝光，令他心存幻想，自以為身為大仔便「第一名出線」擁有主導權。（資料圖片）

建議姪仔公開遺囑關鍵條文 「節錄授權部份令佢收皮」

至於梅啟明日前到警署想索取梅媽身份證，並聲稱因拿不到身份證而令後事暫停，陸大狀直言法律上並非「有身份證就有權」：「如果有人不當或非法地獲取、搶返嚟，唔係搶咗返嚟就有權辦後事，我哋唔淨係睇身份證，你係憑乜嘢？官方文件？定係你自己感覺良好？有時都唔能夠理解當事人個心諗法，所以唔好諗咁多，總之依法辦理。」

為了防止梅啟明繼續自把自為，陸大狀強烈建議真正獲授權的一方（即梅啟明姪仔）應盡快公開遺囑內容，他強調無須全面披露整份遺囑，只需節錄獲授權處理後事的關鍵字句給大眾及梅啟明看：「最好而家係真係有權嗰個人行出嚟，話已經授權咗我處理後事，呢個我覺得都重要，可以俗語所謂，令梅啟明收皮吖嘛。」、「將委托梅啟明細佬個仔處理嗰句，或者嗰部份節錄畀梅啟明睇，等佢心息或者死心。如果無呢啲文件，我覺得佢聽日仍然覺得以為自己有權自己自把自為幫梅媽辦後事，就出現好似雙胞胎嘅情況。」他又補充：「俾公眾人士睇下，同時梅啟明睇到，佢咪可以心服口服。我哋唔想有人唔攞出嚟，另一個又以為自己有權，搞到鬧雙胞，就真係唔係咁理想。」

陸大狀強烈建議真正獲授權的一方（即梅啟明姪仔）應盡快公開遺囑內容，他強調無須全面披露整份遺囑，只需節錄獲授權處理後事的關鍵字句給大眾及梅啟明看：「最好而家係真係有權嗰個人行出嚟，話已經授權咗我處理後事，可以俗語所謂，令梅啟明收皮吖嘛。」

憂不公開遺囑恐釀「喪禮鬧雙胞」 盼理性知難而退尊敬先人

陸大狀更指出，若喪禮最終鬧雙胞，隨時鬧出混亂，才直言梅啟明性格特殊，恐會做出極端行為，但建議還是死者為大：「梅啟明呢個人，佢唔係普通人，佢會做一啲其他行為，費事令梅媽死嗰時都好似有人爭，咁對死者唔係太尊重，所以希望死者已經死咗，亦都係喪事辦得好好睇睇，唔好有紛爭，呢個都係對先人尊敬。」因此，他再次呼籲遺囑承辦人一方拿出些少證據令梅啟明知難而退：「想息事寧人，或者俗啲講叫佢收皮，你咪俾啲嘢佢睇下，如果佢理性，佢會知難而退，知道自己無權就唔會咁大動作；如果唔攞出嚟，佢主觀地覺得『我係大仔，梗係有權搞，論資排輩幾時到佢（姪仔）？」

陸偉雄大律師又補充，若後事最後出現爭搶情況，對死者亦不尊重。（受訪者提供）