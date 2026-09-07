女神配對計劃2｜靚仔冷氣技工Oscar大起底　為男團成員曾攞叱咤獎

無綫節目《女神配對計劃2》昨晚（6日）首播，而在一眾「KamL」當中，有一位26歲的靚仔混血技工卻一支獨秀，成功令關嘉敏流晒口水，就連見慣大場面的 Bob 亦大讚：「嘩！你好靚仔喎！」不少網民都對他大感興趣，並打趣說：「我屋企啲冷氣突然壞晒呀！」其實這位名叫Oscar的靚仔，是二人男子組合OneUp成員，以混血及大隻見稱，更曾登上叱咤台，攞過「叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎」！過往他曾接受《01娛樂》專訪，講到感情觀時，他更透露自己屬於細心型男友，真係玩晒！

OneUp專訪｜《造星V》混血兩子因被誤當CP組團 力證唔止得個樣

位係搶先睇嘅筍盤一號：Oscar，靚仔到不得了！

這位名叫Oscar的靚仔，是二人男子組合OneUp成員，以混血及大隻見稱，更曾登上叱咤台，攞過「叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎」！

報稱冷氣技工 關嘉敏流晒口水：我屋企啲冷氣突然壞晒呀

現年26歲的葡萄牙、芬蘭加香港混血兒方智弘（Oscar），被指樣子酷似TVB藝人吳偉豪，還練得一身結實肌肉，令關嘉敏與Bob都大讚。他自我介紹時，透露18歲開始已從事裝冷氣及洗冷氣等工作：「識裝分體式、天花中央冷氣都有。（咁堅？咁整你識唔識）識！」Carmen聞言即驚嘆：「我屋企啲冷氣突然壞晒呀！」、「好想睇你洗冷氣呀」、「有冇人話你咁靚仔洗咩冷氣？」Oscar聞言即笑言：「有啲會同我講點解你唔參加《女神配對》？！」

Carmen對方智弘嗒晒糖，更即時表示：「我屋企啲冷氣突然壞晒呀！」

Oscar更除褸騷肌肉！

《造星V》後組男團OneUp 曾奪叱咤生力軍組合銅獎

有觀眾覺得Oscar熟口熟面，其實他早在2023年已參加ViuTV的《全民造星V》，當時網民形容他為「三甲質地」、「冠軍相」，其個人檔案中更因一句「擅長傻笑」引起不少話題，然而最終他卻因未現未如理想，遭首輪淘汰，不過輾轉之下他與另一混血型男賀邦（Bronny）組成男子組合OneUp，推出過《Ten Outta Ten》、《10號碼頭的半對》、《拾回鐵達尼》等歌曲，並於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》獲得「叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎」，首次登上頒獎舞台領獎。

Oscar的《全民造星V》宣傳照。（ViuTV）

Oscar首度在鏡頭前半裸出浴、濕身騷肌，事前緊張到狂做掌上壓谷肌。

Oscar大曬腹肌！（Instagram：chiwangfong）

OneUp獲得叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎，首次登上頒獎舞台領獎。（梁碧玲攝）

OneUp兩位成員Bronny與Oscar在《造星V》後一度失去信心，直至OneUp成軍，經過一輪訓練和舞台表演累積經驗，如今終於可以走上頒獎台領獎。（葉志明攝）

公司很快便簽了Oscar，安排他以個人身份出道，但經理人後來叫他招攬Bron做組合，他內心都閃過一下擔心資源分配的念頭，不過後來也認為組團出道更有火花，互相陪伴整件事可能會更順暢！（葉志明攝）

為繼承媽媽理想做歌手 今年4月仍有出歌

Oscar曾接受《01娛樂》專訪，他說自小已很想演戲、想入行做演員，並且主動去不同公司試鏡；至於想做歌手其中一個原因與母親有關，原來方媽媽曾參加第二屆新秀，雖然首輪已不幸落選，及後因為很快就要成家立室生了5個小孩，無法再追夢，但她就把希望寄托在幾個仔女身上，Oscar透露：「佢都會係咁推我哥哥家姐出去，叫佢哋參加歌唱比賽，接多啲廣告，然後去到我，就由我嚟幫佢喇依家。」OneUp在2025年幾乎零聲氣，不過今年4月就推出了歌曲《你忘掉比我記得的多》，而Oscar亦有接KOL工作。目前其IG followers數目約1.8萬，雖然都似想透過節目爭取知名度及曝光多於求愛，但相信節目播出後其IG followers數目隨時急升！

Oscar曾接受《01娛樂》專訪，他說想做歌手其中一個原因與母親有關，原來方媽媽曾參加第二屆新秀，雖然首輪已不幸落選，及後因為很快就要成家立室生了5個小孩，無法再追夢，但她就把希望寄托在幾個仔女身上。（Instagram：chiwangfong）