71歲米雪驚傳「婚訊」夏雨爭做花仔　被逼供親回：最緊要開心

米雪剛迎來71歲生日，早前一手號召「麗的映聲」訓練班同學進行50周年世紀重聚，連圈中出名深閨、極少露面的74歲「型男始祖」伍衛國亦畀面出席。怎料老友聚舊竟然惹出個「大烏龍」，網上忽然瘋傳兩人「官宣婚訊」的假新聞！老友劉緯民馬上拍片找來米雪親自解畫，一班老戲骨更搞笑爭做「百歲花仔」！

米雪被逼供。（抖音@劉緯民）

夏雨開心Share與劉緯民爭做花仔

原來這單「婚訊」是由夏雨率先分享予劉緯民，從截圖可見，一單網上農場新聞標題寫着「米雪『官宣婚訊』新郎真實身份震驚全港」，並配上米雪與伍衛國的合照。一向喜歡在抖音分享生活日常的劉緯民，隨即找來米雪及伍潤泉拍片「大興問罪之師」。劉緯民在片中搞笑地賣關子：「今日有個好朋友生日……呢一個係長春樹，但係呢，最近聽講佢結婚？一於我哋考究一下就追問吓佢先！」

米雪坐在劉緯民和伍潤泉中間，保養得宜的米雪談起「婚訊」仍流露出少女情懷。劉緯民笑言己與夏雨自薦做「花仔」，身旁的伍潤泉亦不甘示弱加入戰團：「我係『花仔泉』，冇理由你哋兩個搶咗我個位！」劉緯民即打趣說：「加埋百幾歲做花仔，哈哈哈！」

夏雨分享一段「新聞」，話米雪同伍衛國「官宣婚訊」。（抖音@劉緯民）

夏雨同劉緯民爭住做加埋「百歲花仔」。（抖音@劉緯民）

伍衛國變「受害者1號」 米雪解畫：得啖笑

對於被傳出與老友結婚，米雪亦大方回應，幽默表示：「其實成日有呢啲報道㗎啦，一年我就嫁一次，今次唔知道呀……咁又真係幾好玩，但今次又唔知寫我哋邊個。」

提到慘被拖落水的伍衛國（片中更被配上「受害者1號」字幕），米雪就為老友大呼冤枉：「伍衛國真係冤枉啊！佢話『我係好低調㗎，你哋又搞啲咩啊』。我好辛苦先叫到佢出嚟，大家一班老友一齊食一餐飯，佢話好但係要好低調，終於呢又寫咗啲嘢出嚟。」劉緯民直斥這些新聞「吹水唔抹嘴」，米雪則豁達看待：「得啖笑！其實冇乜所謂，有時話我同你結婚，有時話同佢結婚，或者我哋做好朋友上契，乜都得，大家笑一笑囉，最緊要開心！」

伍衛國咁低調都俾人亂作新聞。（抖音@劉緯民）

米雪年過七十，被兩位大男人「夾住」在中間，仍好有怕怕羞羞嘅少女情懷。（抖音@劉緯民）

米雪伍國衛依然單身

其實米雪與伍衛國這兩位資深藝人，各自的感情經歷都相當深刻，目前同樣享受單身生活。74歲的伍衛國早年曾與內地影后劉曉慶相戀多年，甚至一度步入談婚論嫁的階段，可惜因女方是「工作狂」，兩人最終遺憾分手。伍衛國至今未婚，曾坦言分手後多年未再拍拖，認為人生不一定要為結婚而結婚，相當享受平靜的單身日子。

至於米雪則曾與已故香港著名足球員兼演員尹志強相戀26年，感情深厚。自尹志強於2010年因鼻咽癌離世後，米雪一直保持單身，將時間投放在工作與朋友聚會上，正如她在片尾所言，最緊要大家身體健康、「長命千千歲」有人陪她繼續玩！

米雪同伍衛國到現在都保養得好好，凍齡一樣！（抖音@劉緯民）

米雪成功邀請一向低調嘅伍衛國現身與友飯聚，點知就被抹黑傳緋聞。。（小紅書@劉緯民）

伍衛國同米雪形影不離！（小紅書@劉緯民）