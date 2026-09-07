曾智華轟《女足》霸檔期　田啟文回應《廚師發辦》減場：戲院現實

電影《廚師發辦》，由黃浩然執導，盧鎮業、梁雍婷、楊偲泳等主演，上星期四（20/8）上畫，累積票房有100萬，算是不錯，但奈何已經要面對戲院減場次。前港台DJ，資深傳媒人曾智華（Luke Sir） 看畢《廚師發辦》，甚為喜歡，從而對於場次太少感不忿，決定在個人社交平台發炮，矛頭直指周星馳新作《功夫女足》：「院商的眼光，是否一定準呢？⋯..例如放映到今天已經謝晒的《少林女足》（編按：功夫女足），憑乜霸住咁多映期，唔俾其他有潛質電影試吓？」

前港台DJ曾智華，退休後不時在網上分享投資心得，近年亦會談論電影。（曾智華Facebook圖片）

資深電影人田啟文（田雞）今日（7/9）出席電影首映禮。就前港台DJ曾智華（Luke Sir）在社交平台發文抱不平，接受《香港01》訪問時以業界角度大談戲院排陣的「現實面」。

戲院排陣屬商業考量 宣傳費用成關鍵

面對《廚師發辦》場次減少，田啟文指出戲院排陣絕對是商業決定，取決於電影能否帶動票房以及發行商的宣傳策略：「呢個絕對要問番戲院點解會排啦，相對嚟講排得少，可能都係因為賣多兩張飛戲院就係賺，好現實㗎嘛。排得少會唔會都係商業行為？佢有無揼啲宣傳發行費落去？呢個會有影響㗎。」

田啟文今晚出席首映禮。（盧振輝攝）

天地場影響票房 籲團隊「出奇制勝」

對於好口碑的電影因場次少或被編排在「天地場」而影響票房，田雞坦言確實有影響。但他認為，電影團隊需要主動出擊，不能單靠要求戲院加場，觀眾的實際行動才是談判籌碼：「點樣平衡到？唔係單方面一個問題。有啲戲排得多，佢都唔一定係做得好好成績㗎。有好多嘢要諗計囉，例如啲謝票場啊，或者你要出奇制勝。因為依家觀眾都幾揀擇，唔係話你去搲佢就睇，真係要去諗啲嘢令到觀眾覺得你部戲係非睇不可先有用。」

田啟文今晚出席首映禮。（盧振輝攝）

田啟文又指：「有時候戲院排咗個天地場，真係有影響㗎。但因為我有時候我都得閒同啲戲院傾過，佢話：『我畀多兩場你，你係咪有人睇先？』公道啲講，一開始畀嘅時候大家係咪有支持？有時好奇怪㗎，你有場數嗰陣時又唔睇，無嗰陣時又嗌。我覺得有時候我哋都要攞啲理據出嚟去同戲院嘈。如果冇戲院做，都唔會傻到咁，有啲嘢係要轉變嘅，例如我自己套紀錄片都要先做好多包場累積口碑啦。」

田啟文拆解《功夫女足》霸場爭議。（盧振輝攝）

拆解《功夫女足》霸場爭議

針對曾智華不滿《功夫女足》即使票房回落仍佔據大量場次，剝奪其他潛質電影的空間，田雞解釋這涉及發行商與院線的商業協議，以及院線自身的投資背景：「咁有商業協議㗎嘛，發行上面有不同嘅傾法，例如promise包幾多。就好似有啲院線，安樂嘅戲佢自己發行自己製作，梗係排多啲啦！就好似之前《夜王》佢剩係睇《夜王》就冇得睇其他。好現實㗎，戲院係佢，部戲係佢，投資又係佢，佢放晒落去你唔可以話唔啱㗎。加上又有人睇，所以我哋大家公道啲啦。」