《香港01》十周年｜海兒拜盧思豪為師考獲賽車牌　盼組團去比賽

《香港01》十周年酒會，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行，海兒與其「師傅」賽車手盧思豪一同受訪，並對《香港01》送上祝福。海兒祝：「《香港01》越來越多讀者，大家都睇得開開心心，全部工作人員都健康愉快。」而盧思豪則說：「希望《香港01》可以邁向更多更多個10年，越來越多人睇！」

海兒出席《香港01》十周年酒會。

海兒出席《香港01》十周年酒會。

海兒與一眾英皇藝人結伴為《香港01》十周年酒會撐場。

海兒與泳兒結伴到場。

活動上，海兒遇上一眾《中年好聲音》好友趙浚承、劉洋、車婉婉、阮慧珊、沈宗賢。

海兒祝：「《香港01》越來越多讀者，大家都睇得開開心心，全部工作人員都健康愉快。」而盧思豪則說：「希望《香港01》可以邁向更多更多個10年，越來越多人睇！」

兩位回想十年前都覺得很遠，盧思豪指自己當時正努力返工，做與車相關的工作、打拼事業；而海兒當時則應該在大學讀音樂。講到近況，海兒就立即多謝師傅：「我哋啱啱成功《恨駕女團》考咗賽車牌，我哋而家有牌，就可以比賽！希望可以喺年尾之前有多啲師傅教我嘅時間，可以組團去比賽！」盧思豪就表示：「有賽車牌，嚟緊就積極備戰澳門，澳門格蘭披治大賽車，其實我下個禮拜開始會進入比賽嘅season，希望每一站都成功，可以攞到好成績！」

講到近況，海兒就立即多謝師傅：「我哋啱啱成功《恨駕女團》考咗賽車牌，我哋而家有牌，就可以比賽！希望可以喺年尾之前有多啲師傅教我嘅時間，可以組團去比賽！」

盧思豪就表示：「有賽車牌，嚟緊就積極備戰澳門，澳門格蘭披治大賽車，其實我下個禮拜開始會進入比賽嘅season，希望每一站都成功，可以攞到好成績！」

對於十年後的期許，海兒盼內在有所提升：「十年因為好遠，所以好仔細或者事業上嘅嘢就冇乜諗，反而就係想自己譬如更加開心，每次唔開心嘅時間短咗，更加有自信，可以點樣分配人生嘅時間，更識享受人生！」盧思豪則說：「可能大家識我係一個車手嘅身份，我希望十年後我可以真係係一個世界上知名嘅賽車手，係嚟自香港，而家未夠。」

對於十年後的期許，海兒盼內在有所提升：「十年因為好遠，所以好仔細或者事業上嘅嘢就冇乜諗，反而就係想自己譬如更加開心，每次唔開心嘅時間短咗，更加有自信，可以點樣分配人生嘅時間，更識享受人生！」