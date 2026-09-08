蘇玉華擁抱身體變化悟出人生五大事　車婉婉孫慧雪母愛激活白髮

繼演技精湛、形象入屋的蘇玉華擔任代言人後，染髮霜品牌最近邀請了「凍齡靚媽」孫慧雪及憑主持《中年好聲音》系列而人氣大增的車婉婉，加盟拍攝廣告，三人在廣告中提及有白頭髮問題，當中雪雪更大方透露曾因白頭髮鬧出尷尬事。

蘇玉華擔任代言人。

孫慧雪首次拍攝這類廣告，大方透露自成為人母後，白髮開始出現：「生完小朋友之後，可能太多煩惱，特別生完二胎後，多咗好多白髮，因為湊一個小朋友就容易，但要湊兩個小朋友就好難，要用多好多時間安排佢哋去唔同活動、唔同學校。同埋當大仔開始大，原本我舒服咗好多，點知第二胎出現，令我又跌番落深淵。」雪雪最難忘一次因白頭髮出現令她十分尷尬，她表示：「我哋經常要拍攝，若果發現有白髮生出嚟，都會盡快染番，試過有次出咗『一截』白髮，但影完相先發現，仲要幾明顯，最後要逐條白髮『P圖』執走佢，真係唔好意思。」

孫慧雪大方透露自成為人母後，白髮開始出現。

至於車婉婉在廣告中，透露演藝圈工作壓力，同樣令她有白頭髮，要靠染髮用品打救，她說：「主持《中年好聲音》第一季時，係有啲壓力，因為一下子要記好多人名、歌名，都會『標』吓白頭髮，不過講到『標』得最多白頭髮，係幫個仔考試溫書嘅時候，唔知其他媽媽會唔會有呢個壓力。」

車婉婉在廣告中，透露演藝圈工作壓力，同樣令她有白頭髮。

保持心境健康為最佳女性保養

縱然車婉婉與孫慧雪都是為人之母，但她們依然保養得宜，其中雪雪更被外界喻為「凍齡靚媽」，她表示凍齡秘訣，最緊要心境健康、開朗，看上去便會更年輕：「我嫲嫲101歲，望落仍然好精靈，因為佢心境開朗，成日都好開心，另外睡眠、飲食同樣重要，再配合優質產品保養，呢個就係我嘅秘訣。」婉婉同樣認為保持心態，是最佳的保養，她指：「Keep住工作有動力，女性就會有自我修復機制，鞭策自己，無論樣貌、身材、精神都會keep得好Fit。」

此外，蘇玉華也坦言重視健康快樂多於老不老：「每個人年紀都會增長，老係必然嘅，但點樣過得快樂健康，先至係關鍵。我悟出人生有五件大事：行得、食得、瞓得、玩得、痾得。如果自然做到呢五件事，咁人生都應該幾舒暢、幾無憂。」蘇玉華認為歲月令身體產生變化是正常，可以見證着自己不同階段的變化，她覺得是一件有趣事情，應該要好好擁抱它。

談到工作動向，蘇玉華向來「貴精不貴多」，她認為人生苦短，想多做些有價值的事，又或者做一些自己會引以為傲的作品：「未來日子我會有新嘗試，挑戰自己能力，做啲未曾做過嘅事，同一啲未合作過嘅人合作。」