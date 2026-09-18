神級影帝坐車內伸頭出外同粉絲合照　同小朋友極寵愛不停撫摸

現年66歲的金像影帝梁家輝，演技早已達到神級境界，五度奪得金像獎「最佳男主角」便是最好的印證。雖然有頂級成就，但梁家輝私底下依然以極度親民、毫無巨星架子而著稱。日前有網民在街頭巧遇梁家輝，當時他正坐在車內準備離開，但遇到熱情的粉絲與小朋友時，依然展現出極大的親和力，甚至特意探出車窗同大家合照互動，獲網民大讚。

梁家輝演技絕對係神級。（《寒戰 1994》劇照）

探出車窗熱情回應

從網民拍得的片段可見，梁家輝當時戴着標誌性的眼鏡、身穿深色上衣坐在車內。當他發現窗外有粉絲打招呼時，完全沒有任何架子，立刻主動拉下車窗，將手臂舒適地搭在車門邊，露出燦爛慈祥的微笑。當一名身穿白T恤的男粉絲抱住幼童上前求合照時，梁家輝不僅欣然答應，更特意將頭探出車外配合鏡頭，毫不在意巨星形象，極具親和力。

伸頭出外同粉絲合照。（片段截圖）

對小朋友極盡寵愛

最令人融化的是梁家輝對現場小朋友的極致寵愛。合照期間，梁家輝全程目不轉睛地看著男粉絲懷中的小朋友，眼神中充滿溫柔與寵溺。他不僅伸出手溫柔地撫摸小朋友，還開心地下意識指向小朋友逗趣互動，親切得如同自家爺爺一般。一旁的男粉絲亦興奮地向鏡頭豎起大拇指比讚，氣氛極為融洽。