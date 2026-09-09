馮允謙同場范冰冰EXO隊長SUHO化身迷弟　預告把握機會集郵

歌手馮允謙（Jay Fung）昨日（8/9）出席品牌活動，同場更有國際級巨星包括范冰冰及EXO隊長SUHO（金俊勉）。Jay Fung 在接受《香港01》訪問時談及同場的巨星時更難掩興奮之情。

馮允謙今日出席品牌活動。（盧振輝攝）

見巨星秒變小粉絲 自爆父母係「韓劇迷」

談到同場見到范冰冰與EXO隊長SUHO ，Jay Fung 直言感覺像見到巨星一樣，自己瞬間變成「小粉絲」：「哇，完全係 被巨星震撼啊！嗰種感覺真係見到巨星。我未出嚟呢個活動之前，有同媽媽爸爸傾過，我媽媽係好鍾意睇韓劇，睇SUHO啲劇，范冰冰我爸爸都好鍾意睇佢啲戲。所以佢哋兩個一知道我同佢哋同場做活動，就話：『咁叻仔嘅！竟然有一日我個仔可以同佢哋一起出活動！』」

被問到父母會否叫他幫忙索取簽名或合照，他笑言父母正在放假未有隨行，但自己會積極「集郵」：「我剛才影完相就入嚟做訪問，佢哋仲喺度？等間如果有機會，我一定要同佢哋合照同攞簽名！」

馮允謙見SUHO秒變小粉絲。（盧振輝攝）

拒絕女星跳舞邀請

談到早前與 Feanna(黃淑蔓）合作拍攝廣告時被邀請一起跳舞，Jay Fung 透露自己當時果斷拒絕：「佢叫我同佢一起跳舞，我就話跳舞一定唔啱我啦！佢同我講話：『呢首歌好勁，我都跳過，你唔跳？』我話：『Sorry，我真係唔想跳，我跳舞嘅話，怕令到呢首歌出來大家比人罵，咁算啦！』」