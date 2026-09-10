千禧女神44歲生日回顧十年逆襲路　上市公司負債以1美元賣盤重組

前女子組合2R成員Race（黃婉佩）在2011年宣布息影並轉戰金融界，2016年與比她年長19年的新加坡富商David Loh結婚，婚後育有一子一女，自此定居新加坡。日前黃婉佩迎來44歲生日，她在社交平台Instagram一口氣分享了由2014年至2025年的慶生靚相 ，並撰長文感嘆人生邁入「下半場」。

前女子組合2R成員Race（黃婉佩）及Rosanne（黃婉君）。（IG@missracewong）

近年淡出幕前。（IG@missracewong）

44歲生日！（IG@missracewong）

44歲生日！（IG@missracewong）

44歲生日！（IG@missracewong）

生日快樂！（IG@missracewong）

Race黃婉佩44歲生日曬歷年慶生美照 感嘆人生邁入「下半場」

黃婉佩分享了12張歷年生日的照片，並以英文撰長文：「我們人生中雙位數的生日不多， 11歲、22歲、33歲，一直到88歲，而且只有在幸運的情況下才能度過。最多也就8個。今年我迎來了44歲生日，這意味着如果運氣好的話，我剛好站在人生的中點。」她感激身邊一直有老公及家人的陪伴，並回顧這10年間的轉變，由以往「10分鐘即可出門」的單身女性，變成如今要與兩個小朋友「談判穿什麼襪子」的母親，期間更創立了自己的公司：「十年間，所有的一切，我都經歷過，而且我一點也不後悔。」定居新加坡的黃婉佩十分熱愛現時的生活，並寄語大眾「不要害怕失敗」，她坦言寧可嘗試後失敗，也不願帶着遺憾終老：「如果你還在猶豫，那就鼓起勇氣去追求一切吧！為人生的下半場乾杯！我將繼續盡情地享受它。」

分享了12張歷年生日的照片。（IG@missracewong）

分享了12張歷年生日的照片。（IG@missracewong）

分享了12張歷年生日的照片。（IG@missracewong）

回顧過去。（IG@missracewong）

回顧過去。（IG@missracewong）

回顧過去。（IG@missracewong）

迎來人生下半場。（IG@missracewong）

迎來人生下半場。（IG@missracewong）

迎來人生下半場。（IG@missracewong）

美貌不減！（IG@missracewong）

美貌不減！（IG@missracewong）

美貌不減！（IG@missracewong）

Ohmyhome今年6月資本重組 以1美元「賣盤」切除虧損業務

近年黃婉佩由藝人轉型成為商界女強人，她與妹妹Rhonda（黃婉球）創辦網上地產平台Ohmyhome，經營得有聲有色，2023年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！不過公司近年陷入債務及虧損困境，據知其母公司Ohmyhome Ltd於2026年6月正式作出業務調整，將旗下持續虧損的房地產經紀及相關物業服務業務（Ohmyhome BVI），以1美元的象徵式價格出售（賣盤）予由創辦人黃氏姊妹控制的私人公司 Sterling Oat Ltd，黃氏姐妹繼續以Ohmyhome品牌在新加坡、馬來西亞及菲律賓經營實體房地產中介業務。截至2026年3月底，Ohmyhome BVI負債1,900萬新元，是次交易豁免了該子公司所欠的債務，而Ohmyhome Ltd則全面退出房地產交易市場，全面轉型並專注於數字營銷服務業務。

Race一家。（IG@missracewong）

近年黃婉佩由藝人轉型成為商界女強人。（IG@missracewong）

2016年Race與妹妹Rhonda一起創立了網上地產平台，經營得有聲有色。（IG@missracewong）

2023年3月公司更在美國納斯達克（NASDAQ）證券交易所正式上市！（IG@missracewong）