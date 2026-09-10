新馬季開鑼郭富城與高官交際畫面曝光 獲讚社交教科書：夠學十年
撰文：小白
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天王郭富城（城城）於日前（6日）出席沙田馬場新馬季開幕禮，與行政長官李家超、民政及青年事務局局長麥美娟，以及香港賽馬會主席廖長江等一眾嘉賓同場主禮。事後有網民將城城於現場與嘉賓互動的握手動作進行「逐幀拆解」，大讚其社交禮儀堪稱「夠學十年」的教科書範本。
郭富城握手細節成鏡頭焦點
香港新馬季於9月6日在沙田馬場盛大開鑼，吸引逾4.3萬名馬迷入場觀賽，當中旅客超過12,200人，較上季開鑼日大幅增長74%。特首李家超親臨現場主持儀式並為醒獅點睛，民政及青年事務局局長麥美娟、馬會主席廖長江及行政總裁應家柏等人亦一同出席。
網民影片顯示，郭富城入場後與一眾騎師親切握手致意，隨後遇見行政長官李家超等領導時，城城踏步向前迎接，上身保持前傾姿勢，彎腰完成握手動作。城城在與李家超等官員握手時大方握滿全掌傳遞熱情與誠意，面對女士時亦保持著禮貌與適度距離。
握手環節結束後，城城雙腳向後退步，同時將身體轉向側面，離開舞台中央位置，將鏡頭與舞台空間留給主賓，絕不喧賓奪主。網民將其進退動作稱為社交教科書，討論其展示的禮儀細節。
台下謙遜台上爆發全開麥首唱《衝衝衝》
城城台下恪守禮儀、溫文有禮的表現，被網民讚譽為「老牌藝人刻在骨子裡的教養」。而當他轉身登台後，瞬間切換至天王氣場，戴上墨鏡全開麥勁歌熱舞，展現出極具震撼力的反差魅力。城城在開鑼盛會上率先獻唱經典金曲《強》，隨後更首度公開獻唱其三台冠軍歌兼馬會年度主題曲《衝衝衝》，帶動全場馬迷熱情澎湃，將沙圈歡熱氣氛推向最高潮！