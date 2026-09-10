焦浩軒上載「床上擁吻」安德尊AI片　現場突襲真錫嚇到大王叫救命

憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「艾頓壯」一角成功入屋的焦浩軒（焦仔），日前告別劇組後獲安排回歸資訊節目《流行都市》重操故業。近日他在社交平台分享了一段影片。片段中利用AI技術，將他與前輩「大王」安德尊合成在床上相擁並熱吻。焦仔更打趣留言：「AI猖狂，定我猖狂？我未踢走大王，但我錫到大王！」

現場突襲「真錫」嚇壞大王。（IG@skybananaaa）

焦浩軒重返《流行都市》玩AI「激吻」安德尊。（IG@skybananaaa）

焦浩軒告別《愛回家》重返《流行都市》

相隔三年重返主持崗位時，焦仔曾搞笑指希望有朝一日能「踢走大王」。日前在錄影廠，焦仔親自將該段AI影片展示給大王觀看，大王隨即反問：「你想踢我走吖嘛！」焦仔立刻溫柔摸著大王的後枕安撫：「梗係唔會啦！」當大王直呼「你唔使錫我吖」時，焦仔即笑稱AI影片不算數，竟當場突襲想來個「真人真錫」，嚇得大王當場大叫救命，兩人妙語如珠的互動笑翻全場。

大王隨即反問：「你想踢我走吖嘛！」（IG@skybananaaa）

焦仔立刻溫柔摸著大王的後枕安撫：「梗係唔會啦！」。（IG@skybananaaa）

現場真錫嚇到大王大喊救命。（IG@skybananaaa）

自2017年合作結緣師徒情深

雖然鏡頭前兩人經常互相打趣，但焦仔對大王一直敬愛有加。兩人自2017年於《都市閒情》時期便開始合作，焦仔曾多次公開讚揚大王是他最尊重的演藝前輩。在2022年的無綫台慶「一封信」致敬環節中，焦仔獲邀上台親自讀出寫給大王的感謝信並送上鮮花，感人肺腑的真心話更一度令大王當場感動落淚。2023年焦仔曾暫別節目轉戰戲劇組，當時他便曬出多張與大王的合照。焦仔當時深情透露，大王雖然平日「好嘈」、毫無架子，但私下卻極其專業，還經常幽默指導他「記得學點樣瀨嘢」。焦仔感嘆：「佢係我認識最專業嘅主持，我會記得佢教過嘅每一樣嘢。」