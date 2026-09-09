鄧麗欣對好友挑釁傅穎感失望 代向受影響人士致歉：不代表我立場

傅穎（Theresa，傅寶誼）與Cookies纏繞了20年的不和是非近期再次翻熱。Theresa早前接受《香港01》專訪時，罕有地公開女團時期無預警遭隊友集體排擠的經過，當中更大爆當年她病癒歸隊後，成員對她「變曬樣」，她當時詢問Stephy：「點解佢哋會咁？」但對方只回應一句「唔知呢！」，甚至拍劇期間身體不適，但卻遭一名隊友當眾「指住嚟鬧」，引起網民熱議。

沒料，風波持續發酵，Theresa日前在社交平台分享了一則極具挑釁性的網民留言。該名網民將Theresa被欺凌的原因歸咎於其自身性格缺陷，毫不客氣地寫道：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通😊加油」。有網民迅速起底，發現該留言者原來是Stephy的好友，連方力申，甚至被封為「茶水間KOL」的區文詩亦有Follow。鄧麗欣今日出席活動時，親自回應事件。

鄧麗欣出席《情緒日常 · 藝術綻放》藝術展覽。（葉志明 攝）

圈外好友留言惹爭議 Stephy替好友道歉：佢不代表我

Stephy接受訪問時，對於早前圈外好友就Theresa的言論發表意見，因而掀起網上熱議，Stephy明確表明立場，指好友的個人言論與其無關：「以往我對呢啲是否新聞，都係希望唔回應太多，因為唔想不斷輪迴落去。但因為呢件事涉及我一位朋友，我係要清楚講返呢件事嘅。我朋友佢自己嘅行為同埋言論，係完全並不代表我嘅立場。雖然我哋係朋友，但佢係一個成年嘅個體，佢自己所有嘅選擇、行為同言論，一切都唔代表我。」

鄧麗欣展出三幅以她早前參與尼泊爾慈善探訪為靈感的畫作。（葉志明 攝）

她坦言當日看到相關留言時感到相當詫異及有些許失望，但也理解身邊人或會受情緒影響，「我自己作為佢朋友，覺得有必要代替佢向受呢件事影響嘅所有人致歉，亦希望大家畀啲空間佢，始終佢係圈外人，無必要受到呢啲壓力。」她亦透露好友事後已向她道歉：「佢知道自己做錯，但人有時會受情緒牽動做出衝動嘅事，佢都為呢件事同我道咗歉。但無辦法啦，呢件事已經發生咗。」

鄧麗欣回應近日與舊隊友傅穎的風波。（葉志明 攝）

被指曾霸凌傅穎？ Stephy回應：公司已截圖存檔

問到事件發生後有無再次影響與傅穎之間的關係？Stephy自言相關的新聞已經有很多，亦都說了很多年，「我自己嘅態度係，唔需要解釋太多，同埋我覺得冇乜嘢需要解釋太多。因為我覺得認識我嘅人，同我做嘢嘅人，身邊共事過嘅人，其實都知道我為人點樣，所以今日講完呢件事之後，都希望唔好繼續滾落去了，滾落去就會愈嚟愈誇張，同扭曲咗件事。」

會否考慮同Theresa「三口六面」講清楚，讓多年是非劃上句號。Stephy直言每個人的選擇都不同，有很多流言蜚語是她們控制不到，所以她的心態是很少去看這些新聞，亦都勸粉絲們保持冷靜，避免參與網絡罵戰，令事件變得複雜。但事件對妳產生影響？Stephy直言：「所以我成日抱住個態度就係，認識我嘅人就知道發生咩事。而且我係一個努力工作嘅人，由我入行開始，所有嘢都希望工作行先，其他嘢唔理咁多。」

鄧麗欣早前去台灣拍MV，男友也有陪同，非常Sweet！（葉志明 攝）

對於有網民藉此重提舊事，列出Theresa被欺凌時間表，討論Stephy有否參與其中？Stephy表示已交由公司處理：「就呢一啲嘅字眼，同埋網上一啲太過分、嚴重失實嘅指控，其實係非常嚴重嘅。某部分評論公司已經存咗檔，如果有必要，會交由律師去處理。」

被問到Theresa早前在訪問中透露昔日遭排擠時，曾問Stephy「點解佢哋會咁？」但對方只回應一句「唔知呢！」Stephy表現坦然，表示自己已不記得有過這一段對話，但強調：「我好肯定如果我有呢個回答，我都一定唔係（傳媒所講）嗰種語氣。」

鄧麗欣就好友的網上言論向所有受影響人士道歉。（葉志明 攝）

呼籲外界停炒作 勿騷擾舊友

事件牽涉到昔日組合Cookies其他成員，區文詩更成為「頭號人物」。Stephy表示事隔多年，大家早已各自生活，不應再受到舊事騷擾。她透露自己作為仍在圈中工作的成員，會獨立面對傳媒及回應。

捐畫作慈善 赴台拍MV獲男友探班

Stephy透露本次展覽捐出三幅畫作，源於先前前往尼泊爾探訪時為當地小朋友拍下的照片。她表示當時探訪過程非常溫馨感動，小朋友的真摯眼神與笑容充滿愛，故特別繪出畫作響應慈善。

談及近況，Stephy透露早前飛往台灣拍攝新歌MV，更是首次離開香港拍MV，團隊亦是電影《金都》班底，過程相當順利。被問到台灣男友是否有探班，Stephy甜笑坦承：「佢最後有嚟到，其實佢本身就大約一個月會返台灣一次探家人，所以順便過嚟探我班。」Stephy更透露早已見過男友家長，雙方亦相處得相當融洽，但沒有被催婚。笑問未來奶奶有否說可以抱孫先？Stephy笑說：「冇，台灣人冇咁直接，我暫時都係鍾意玩人哋嘅小朋友先。」