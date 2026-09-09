莊思華疑暗串莊思敏借亡母來炒作：生前最少陪伴和照顧媽媽的

莊思敏與莊思明的母親江玉珠夫人在8月下旬辭世，享年82歲。莊思敏在社交媒體分享了母親喪禮的影片和照片，原意是為了紀念母親及記錄當下，卻因為影片引來部分網民的批評，指責她利用母親的喪禮來「博流量」，這一事件迅速引發討論。莊思敏隨後在受訪時澄清，她並沒有在喪禮上進行直播，只是以私人帳號分享那些她認為珍貴的點滴。大馬喪禮上出現了江夫人喜愛的花海，莊思敏希望紀錄這一切，無奈影片效果太好，意外引起大家的關注，她亦強調母親在世時希望子女們能夠互相照顧。

馬來西亞拿督莊寶全家福。（ig@jacquelinchng）

莊思敏現身TVB節目《玄戰》

莊思敏日前現身TVB節目《玄戰》，通過節目希望能夠與亡母「連結」。節目中「白先知」轉述了已故媽媽的道歉與遺言，她先是向莊思敏表示得知她身兼重任，要照顧弟妹感到抱歉，並向她深情告白「媽咪其實好錫你」。「白先知」更表示莊思敏媽媽離世時上呼吸道不舒服及全身都很痛等情況，這些話馬上讓莊思敏情緒失控流淚。但是卻引起了妹妹莊思華的不滿，她在社交平台上發文指節目所說皆為虛構，更疑似暗諷莊思敏「媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話」。

莊思敏日前現身TVB節目《玄戰》，通過節目希望能夠與亡母「連結」。(TVB官網)

節目中，莊思敏以「2002年收到已故母親送的禮物及背後原因」作為考題，而「白先知」Angel憑藉感應準確指出莊思敏與她母親之間的重要記憶，精準地指出禮物為「偏藍紫色的車」，並道出當年莊媽媽贈車的原因。這些細節使觀眾感到驚訝，但也讓莊思敏感慨萬千。

莊思敏以「2002年收到已故母親送的禮物及背後原因」作為考題。(TVB官網)

「白先知」Angel憑藉感應準確指出莊思敏與她母親之間的重要記憶，精準地指出禮物為「偏藍紫色的車」。(TVB官網)

莊思華強烈表達不滿

然而，此舉卻被莊思華指責是對家事的不當曝光，並表示三位主診醫生均證實她們的媽媽在臨終前毫無痛苦，而且走得安詳。莊思華強烈表達了她對於家事應該保持私密的立場，她指出家中並無誰需要特別照顧誰，而家庭一直有其他支援系統幫助。因此，她認為這些節目上的說法與事實不符，並呼籲外界不要再打擾已故的母親。

莊思華不滿姐姐莊思敏在節目上所說的事情。(ig圖片)

莊思華全文如下：

TVB 最近有個節目唔知大家有否留意。不過話明節目，當娛樂看就行不要太認真。反正沒有一件事是真的。媽媽嘅三位醫生都可以證實媽媽不但在臨終前一點痛苦都沒有，乃至整個過程都沒有你們所說的痛。媽媽臨終前拉著我和哥哥的手說的話也跟節目裡所謂的先知說的話完全不符。不難理解，反正也就是一個娛樂節目罷了。喜歡被騙的總會相信。媽媽生前是個連打針都害怕的人，她是一點苦都吃不了的，所以也不存在是她怕我們擔心而故意不說。她是真的不可能忍住不說。我照顧她這麼久我不比你們清楚嗎？醫生也用他們的專業去證實了無數次媽媽走的很安詳。也請不要再打擾她。



至於我們長大的過程大家都比較獨立，不存在誰需要照顧誰的時候。我們家也一直都有司機工人幫忙照顧大家，請放心。媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話。請讓她好好休息吧。



家事，是留在家裡的。

