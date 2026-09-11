馬德鐘父子檔型爆拍片　馬在驤被指零觀眾緣：唔使夾硬做娛樂圈

現年58歲的視帝馬德鐘向來高大有型，而兒子馬在驤亦遺傳了爸爸的模特兒身材，身高超過190cm。馬在驤於2019年已簽約邵氏兄弟加入娛樂圈，兩父子曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。日前，馬德鐘在社交平台分享了與兒子同框的片段，卻意外引起網民熱議，更指：「仔個樣仲老過阿爸」。

馬在驤遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。（資料圖片）

馬德鐘父子同框拍片。（小紅書）

馬在驤被網民指零觀眾緣

馬德鐘近日在社交平台分享了與兒子同框的片段，兩父子穿上西裝擺出多個型爆甫士，不時對望大笑，又露出Cool爆表情，氣勢十足。不過有大批網民看到片段後，都忍不住表示馬在驤眼神太惡，容貌亦比父親馬德鐘老：「仔個樣仲老過阿爸... 隻眼好惡 🙈🙈」、「次次見親佢個仔個樣都好唔舒服，唔好再上鏡得唔得」、「阿仔其實唔使夾硬做娛樂圈」、「個阿爸扣你50分 個仔扣你幾百分」、「年紀望落好似一樣」、「0觀眾緣，可以返屋企」、「唔笑太兇 笑又樣衰 做Model岩啲 夠晒高大」。

兩父子穿上西裝擺出多個型爆甫士，不時對望大笑又露出Cool爆表情，氣勢十足。（小紅書）

網民指馬在驤冇觀眾緣。（threads）

馬在驤是游泳健將曾奪8金 機械工程一級榮譽畢業

馬在驤中學時曾就讀香港法國國際學校，專長是游泳，曾代表學校於澳洲雪梨比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。2018年3月馬在驤赴澳洲讀大學，攻讀機械工程課程，2022年更以一級榮譽畢業！一向鍾情外籍美女的馬在驤，與美國女飛魚Marissa分手後，曾與同在澳洲讀大學的芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen拍拖，兩人更一起出席活動，當時張筱蘭公開大讚Carita是好女仔，不過兩人最後亦分手收場。去年9月馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷，據知女方名為Shakila Mohazab，是一名演員兼模特兒，身高163cm，身材火辣。今年6月馬在驤迎來28歲生日，他更大曬與女友的合照，高調放閃！