昔日亞視花旦黃昏戀覓真愛　受盡寵愛獲男友筵開23席賀67歲生日

前亞視花旦魏秋樺保養得宜，一直被譽為圈中的美魔女。日前她獲男友Edward貼心安排，於酒樓筵開23席舉行盛大生日宴，邀請多位圈中好友到場同歡，現場星光熠熠，氣氛非常熱鬧。

魏秋樺獲男友Edward貼心安排筵開23席大搞生日宴！（汪曼玲微博照片）

好幸福！（汪曼玲微博照片）

圈中擁極佳人緣 男友貼心相伴壽星女

當晚出席生日宴的嘉賓陣容極為鼎盛，橫跨演藝界及名流圈，包括葉子楣、陳欣健、黃夏蕙、劉錫賢、白彪、詹培忠、資深傳媒人汪曼玲、柴姐、譚淑瑩、陳建興、歐信希、王維德、麥徳羅、于天龍、傅俊杰、吳大強以及魏嘉信等，足見魏秋樺在圈中的極佳人緣。壽星女魏秋樺當晚狀態大勇，穿上一襲銀灰色亮片露腰晚裝登場，配搭同色系銀閃手套，盡顯高貴優雅氣質。男友Edward全程貼心相伴，不單為她安排好宴會細節，二人更在壽星蛋糕前合照留念，場面甜蜜溫馨。

大批圈中好友到賀！（陳建興FB照片）

大批圈中好友到賀！（陳建興FB照片）

大批圈中好友到賀！（陳建興FB照片）

生日宴星光熠熠，葉子楣、陳欣健、黃夏蕙等大批圈中好友到賀！（陳建興FB照片）

曾與盛品儒傳「姊弟戀」 如今秘搞「黃昏戀」覓得真愛

當年紅極一時的魏秋樺事業順利，可惜感情路卻相當崎嶇，多年來甚少提及感情事。2013年她曾與相差19年的前亞視高層盛品儒傳出緋聞，兩人被影到撐枱腳，再轉戰酒吧把酒談心，期間更攬腰拖手，表現親密，但最後無疾而終。

魏秋樺與男友感情穩定！（微博照片）

直至2023年，魏秋樺被爆與男友Edward蜜運中，秘搞黃昏戀終覓真愛。近年兩人不時孖住出席圈中聚會及派對，感情相當穩定，今次Edward更為她大搞23席生日宴，可謂寵愛有加，閃瞎一眾好友。

非常熱鬧！（汪曼玲微博照片）

非常熱鬧！（汪曼玲微博照片）