49歲鍾麗淇驚傳入ICU　早前暴瘦惹揣測　混血丈夫親回太太現況

前TVB藝人鍾麗淇（Margaret）淡出幕前多年，轉職瑜伽導師並專心照顧家庭。日前她出席閨蜜周家蔚的43歲生日聚會，與「七魔女」成員佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡及文頌嫻難得合體。然而，合照曝光後，鍾麗淇的最新狀態引發外界高度關注。今日（11日）更驚傳她被緊急送往中文大學醫院深切治療部（ICU）留醫，情況令人擔憂。



《香港01》今日收到讀者報料，指今早在中文大學醫院深切治療部見到鍾麗淇好姊妹梁靖琪與友人在深切治療部門外出現，記者致電鍾麗淇手機，並由其中意混血丈夫Nardone Ruggero接聽電話，問到Margaret最近傳健康出現問題？他說：「佢OK！」再追問有傳Margaret入ICU？Nardone Ruggero有點緊張，支吾以對說：「Er…佢冇嘢嘞，ok。」然後匆忙掛線。

49歲鍾麗淇早前出席周家蔚的43歲生日聚會！（IG/@janetchowkawai）

當時狀態暴瘦表情僵硬，令人心痛！（IG/@janetchowkawai）

鍾麗淇老公回覆本報指太太現況「ok」。（ig@yogachung）

昔日陽光笑容不再 合照被指面部僵硬出現「大細面」

鍾麗淇向來給人健康、陽光的印象，惟在日前「七魔女」的慶生合照中，她身穿牛仔外套、戴黑色帽子，身材明顯比起以往消瘦不少。不少網民指出，她的面部表情顯得異常僵硬，未有如往常般展露招牌露齒笑容，甚至出現「大小臉」及嘴部不自然的情況。更有眼尖網民留意到，她在站立拍照時需要扶著面前的椅子，甚至由身旁好友牽引，健康狀況疑亮起紅燈。

與過往不同！（IG/@janetchowkawai）

阿佘曾親證身體無大礙

對於鍾麗淇被指暴瘦及面部僵硬，阿佘曾解釋指當日鍾麗淇其實剛好患上流感，身體感到不適且略為疲倦，才導致鏡頭前神情較為僵硬。阿佘呼籲廣大網民及粉絲不用過分擔心，並笑言鍾麗淇在圈中向來有「Doctor Margaret」之稱，不僅平時極為注重個人身體檢查，對小朋友的健康與保健知識亦非常豐富，絕對懂得照顧自己。

淡出幕前轉做瑜伽導師 逆境中積極生活

鍾麗淇淡出娛樂圈多年後，近年專注發展瑜伽事業，轉型成為專業瑜伽導師，一直推廣健康的生活態度。雖然長女罕見病患病多年，但她多年來無怨無悔悉心照顧，展現出無比強大的母愛與韌性。今次聚會照中顯露的疲態，亦讓不少支持她的粉絲留言打氣，希望她在照顧家庭與工作的同時，能好好調理身體，注意休息。

鍾麗淇（Margaret）與中意混血男友Nardone Ruggero結婚後，誕下兩名女兒。（IG：@yogachung）

鍾麗淇（Margaret）帶同兩名女兒到嘉年華會。（IG：@yogachung）

鍾麗淇與女兒一起參加學校運動會。(ig圖片)