天后容祖兒常漂燙　依然髮量驚人　揭秘1招告別狂甩髮KO超闊髮界

樂壇天后容祖兒（Joey）經常要為演唱會及大小活動轉換造型，漂染、電燙、狂噴定型水絕對是家常便飯。然而，每次看到她，其標誌性的豐厚大波浪鬈髮依然充滿彈性，完全沒有出現因過度造型而導致的稀疏或斷髮問題！不少香港人面對龐大的工作壓力、作息不定時，加上頻繁電燙染髮，年紀輕輕就已經飽受脫髮困擾。近日網上甚至掀起一陣「狂食水煮蛋生髮」的熱潮，但單靠偏方，又是否真的能解決日益嚴重的「頭頂危機」？



擁有健康強韌的髮根與毛囊，讓Joey無懼各種高強度的染燙與造型挑戰。她時刻保持最佳狀態，自信展現天后級的濃密秀髮，力證根源育髮的重要性。

1分鐘自測！你的毛囊是否已經提早「休眠」？

脫髮問題往往是由生活細節日積月累而成，產後生理轉變、過度減肥、甚至大病或感染後遺，都會令頭髮提早進入「休眠期」而大量脫落。即花一分鐘自我檢視，看看你是否已中以下脫髮警號：

• 髮線及分界：髮際線明顯後移，或者頭頂分界線愈見稀疏、變寬。

• 髮質改變：頭髮變得幼弱扁塌，容易乾旱斷裂，失去原有光澤。

• 頭皮狀態：經常感到頭皮痕癢、頭屑變多，甚至出現泛紅不適。

• 掉髮量大增：每次洗頭或梳頭後，地上的掉髮量明顯比以前多。

如果出現上述情況，代表你的毛囊可能已經受損或進入「休眠期」！

容祖兒經常要為演出頻繁電染Set頭，但依然能維持令人羨慕的豐盈髮量，全靠她懂得從「毛囊」根源着手保養。

拆解脫髮元兇 生髮關鍵在於「喚醒毛囊」

很多人面對脫髮，第一時間會瘋狂更換防脫洗頭水。然而，坊間很多產品只針對「髮幹」作表面修護，根本無法解決核心問題！事實上，「毛囊」才是主宰頭髮生命的大腦，掌控着頭髮「生長期、退化期、休眠期」的生長周期。當身體受到壓力或營養不良衝擊時，大量毛囊會提前停止生長並進入「休眠期」。因此，要真正解決脫髮，必須將關鍵養分精準輸送至毛囊深處，重新喚醒沉睡的細胞。

Joey能夠無懼頻密造型的傷害，維持強韌豐盈的秀髮，她的私藏法寶正是100%日本製造的「升級版Return醫學級生髮配方」。產品榮獲日本GMP認證，透過醫學級配方直達根源，由內到外全方位育髮再生！

不少女士最怕低頭時被人看到稀疏的頭頂，但Joey無論任何角度，髮界依然極度緊密，這全靠她及早為毛囊進行深層保養，令髮絲維持豐盈濃密。

天后真實用家分享！容祖兒親身見證育髮奇蹟

作為「升級版Return醫學級生髮配方」的真實用家，Joey親身見證了產品帶來的強大防脫及育髮效果。

樂壇天后容祖兒工作行程緊湊，為求在演出中呈現最完美的造型，頻繁電染及造型早已成為日常。加上高強度的排練與無形壓力，Joey擔心自己面臨脫髮危機——每次洗頭看見去水口堆積的髮絲都深感不安，連合作多年的髮型師都擔心她髮界會變闊」直至服用「升級版 Return 醫學級生髮配方」兩星期後，髮絲強韌度顯著提升，掉髮數量大幅減少。她更大讚：「真的要持續服用！對藝人而言，髮量直接決定了上台與上鏡時的自信與最佳狀態，真的一根都不能少！」

坊間產品多只針對髮幹，但「毛囊」才是掌控生髮脫髮的關鍵。當毛囊受損進入休眠期，脫髮斷髮便會隨之而來。

日本政府特許成分 X 意大利大學科研 4步根源育髮

升級版Return醫學級生髮配方針對毛囊深處，帶來突破性的4大育髮步驟，全面擊退頭髮稀疏與脫髮危機：

• 第1步：激活再生（PDRN X RNA X 天然多胺）

加入與人體DNA相似度極高的高純度「PDRN鮭魚精華萃取物」。確保活髮營養(角蛋白、生物素等) 成分能直達毛囊細胞核，不僅能鞏固頭皮屏障、修復受損與老化細胞，更能促進頭皮血液微循環，有效延緩毛囊細胞凋亡，從根源固髮防脫。並配合天然多胺，激活毛囊，成功引導休止期毛囊重回生長期。

• 第2步：結構強化（阿努卡蘋果多酚 X 角蛋白 X 海洋膠原蛋白）

獨家引入醫學級「意大利阿努卡蘋果多酚」，富含原花青素B2，從根源提供養分，促進角蛋白合成。日本唯一特許「生髮、防脱髮」認可成分海洋膠原蛋白，有效改善頭髮稀疏與幼弱。能夠強化頭髮、毛囊結構，增厚髮量，令髮絲變得強韌、光澤、柔順。臨床實證，能顯著提升髮量高達118%，髮絲厚度更增加84%！

• 第3步：鎖根防脫（昆布根 X NAG X 生物素）

利用獨家CTS鎖根技術，能將 NAG 精準直達真皮層，並注入水分、鞏固結構，大大提升毛囊抓地力，喚醒沉睡毛囊，令頭髮進入全新生長週期，減少鬆動脫落，提升頭髮濃密度，增加厚度，髮量及強韌度。配合昆布根(褐藻醣膠)與高濃度生物素，能為毛囊深度補給所需營養，有效強化髮絲與毛囊的連結、從根本穩固髮絲根基。

• 第4步：烏黑滋養（L-半胱氨酸 X 鋅酵母）

L-半胱氨酸結合高活性鋅酵母發揮協同效應，從細胞層面抑制色素退化，有效擊退灰白髮，從根源延緩白髮出現，讓髮絲恢復自然烏黑亮澤。

臨床及真實用家實證，升級版配方能有效改善前額髮際線後退及分界稀疏問題，99%用家認同有效增加髮量及減少掉髮。

實證2星期減少脫髮！把握限時85折優惠

強大的醫學級配方帶來了極速可見的活髮效果，男女適用，只需2星期便能明顯減少脫髮；4星期髮絲變得強韌不易斷；8星期更可喚醒豐盈，見證濃密再生！高達99%用家親身認同，能有效增加髮量並解決髮際線後退、分界稀疏等困擾。

與其日日食水煮蛋苦等效果，不如跟着容祖兒選擇醫學級的育髮法寶！現在由2026年9月11日至9月24日期間，於萬寧及 3ChemBio網店搶購升級版Return醫學級生髮配方更有激抵優惠，買2件即享85折，平均只需$424／件（原價$499／件）！優惠期有限，立即掃貨，從毛囊根源喚醒沉睡秀髮，重拾濃密自信！

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