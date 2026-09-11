雷宇揚離世｜娶細21歲內地靚女主播長居廣州　因訪問認識而交往

有「鬼王」之稱的資深藝人雷宇揚，本月7日因胃癌病逝，終年62歲。據網媒《娛壹》報道指其妻子已對外證實死訊。據悉，雷宇揚早年曾罹患癌症，至年前不幸舊病復發，最終不敵病魔離世。

雷宇揚在2012年與內地女主播馬荔結婚後長居廣州，兩人育有一子，不過結婚近十年以來一直非常低調，一家三口同框的畫面極少。據知馬荔比雷宇揚年輕21歲，在社交平台非常活躍，她除了經常拍片之外，還頻頻在抖音開Live，成功吸引超過258萬人關注。

「鬼王」雷宇揚因《陰陽路》系列而聲名大噪。（影片截圖）

馬荔在社交平台非常活躍。（影片截圖）

馬荔雖然是媽媽級，但保養得宜的她留着一頭烏黑長髮，皮膚白滑緊緻，身材更是十分出眾，不時大曬纖腰長腿，女人味十足。馬荔是廣東經濟科教頻道王牌新聞節目《620南方財經報導》的主播，同時也是廣東王牌民生新聞《今日一線》的主持人，據知她與雷宇揚當年是因為一次有關香港藝人的專題訪問而認識，繼而開始交往。

馬荔是廣東經濟科教頻道的主持。（微博@我是超級瑪麗MaryMa）

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馬荔與雷宇揚無懼年齡差，拍拖不久後就結婚。婚後雷宇揚將事業重心轉往內地，但近年甚少參與幕前演出，主要以登台為主，他曾在接受訪問時表示希望多點陪老婆同囝囝，所以絕少應酬，路途太遠、太辛苦的工作都不會接，絕對是一位廿四孝好爸爸。不過由於雷宇揚同馬荔都甚少分享一家三口的合照，惹來外界不少揣測，更有人大爆他們感情出現問題，已經離婚。面對外界的種種質疑，雙方都保持沉默的態度，未有正面回應。

雷宇揚早已在內地定居。（微博@黃一山）