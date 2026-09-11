雷宇揚離世丨明日舉行告別儀式　好友吳志雄哀悼：會去送最後一程

曾憑藉經典電影《陰陽路》系列及多個靈異電台節目而獲封「一代鬼王」的香港資深藝人兼知名電台主持雷宇揚，於9月7日因胃癌復發於廣州病逝，終年62歲。其妻子馬荔已對外證實此一沉痛消息。雷宇揚的離世震驚中港兩地演藝圈，亦令無數昔日影迷與聽眾深感惋惜與不捨，好友吳志雄在接受《東網》電訪時候透露，自己明天會出席喪事，其他事情不便透露。

長居內地嘅雷宇揚有少少凸腩。（微博圖片）

今年年初罕有露面狀態極佳。（網上圖片）

雷宇揚近年長居內地。（微博@吳志雄）

低調抗癌多時家人陪伴在側

據了解，雷宇揚早年曾罹患癌症，經治療後病情一度受控，惟年前不幸舊病復發，他一直低調對抗病魔。離世之際，其太太及家人均陪伴在側。由於家屬希望能低調處理後事，目前並未對外公告喪禮的詳細安排，僅確認將於明日舉行告別儀式。雷宇揚生前在圈中廣結人緣，多年摯友吳志雄接獲噩耗後深表哀痛，並證實明日將親赴告別式送別好友。吳志雄哽咽悼念：「同佢拍電影認識到而家，希望好兄弟一路好走，天堂冇病痛。」

吳志雄證實明日將親赴告別式送別好友。（葉志明攝）

縱橫影視與廣播界奠定「鬼王」傳奇

雷宇揚於1988年畢業於無綫藝員訓練班，初期活躍於綜藝節目及劇集演出。其後轉戰廣播界，於電台主持《驚叫一點鐘》與經典節目《香蕉俱樂部》廣受歡迎，憑藉幽默且深入民心的靈異主持風格聲名大噪。隨後，他接拍大量鬼片與靈異題材影視作品，其中以主演經典恐怖片《陰陽路》系列最為觀眾熟知，從此奠定其無可取代的「鬼王」地位。除了幕前演出，才華橫溢的雷宇揚亦跨界幕後，擔任電影導演及監製，並曾出版多部靈異小說與散文集，展現了全方位的創作實力。