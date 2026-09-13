初代名模年過半百仍單身　曝光豪華大屋擁落地大玻璃空間感十足

現年51歲的香港名模陳嘉容（Eunis，現名陳繹嵐）近年積極拓展內地市場，除開設社交平台與粉絲互動外，亦轉型擔任形象及禮儀導師，甚至進軍直播帶貨行業。近日她在小紅書上載了一條以「我的日常就是這樣～」為題的短片，大方公開其單身獨居生活，意外令其奢華居所曝光。

陳嘉容分享豪華大屋。（影片截圖）

陳嘉容分享豪華大屋。（影片截圖）

陳嘉容凍齡身材近照曝光！（IG截圖）

陳嘉容狀態極好！（IG截圖）

落地大玻璃透光度極高 歐式簡約裝潢盡顯品味

從短片中可見，陳嘉容的豪宅空間感十足，整體採用歐式復古風格。房間內設有極大面積的落地玻璃窗，採光度極佳，窗外景色盡攬綠化樹木及鄰近的高級建築，環境相當幽靜。室內擺設亦相當講究，配有精緻的古典雕花書桌及軟墊座椅，頂部掛上奢華水晶吊燈，呈現出一種優雅而溫馨的住家風格。片中的她身穿休閒服飾，坐在窗前使用電腦工作，展現出極為愜意自在的單身步調。

勁豪華！（影片截圖）

勁豪華！（影片截圖）

勁豪華！（影片截圖）

勁豪華！（影片截圖）

勁豪華！（影片截圖）

保養得宜狀態極佳 轉型禮儀導師帶貨開闢新路

陳嘉容雖然已年過半百，但多年來全靠堅持運動與飲食管理，身材與膚質均維持在極佳狀態，獲網民大讚是「凍齡女神」。雖然兩段情路無疾而終，但她現時十分享受單身獨居的生活。近年本港模特兒行業轉型，她放下名模身段毅然北上，除了教授禮儀課程外，早前更獲邀赴巴黎進行連續10天的奢華直播帶貨馬拉松，成功憑藉專業優雅的形象吸引大批粉絲支持。

完美！（IG截圖）

陳嘉容相當凍齡。

名模陳嘉容。(ig圖片)

名模陳嘉容。(ig圖片)

陳嘉容擔任導師。