黃翠如蕭正楠帶愛子飛大馬睇雙子塔　「蕭哈哈」幫契媽改名超有才

黃翠如與蕭正楠結婚多年感情甜蜜，日前一家三口帶同轉眼已一歲半的寶貝兒子「蕭哈哈」，首次挑戰搭飛機外遊，飛赴馬來西亞吉隆坡探望黃翠如的好姊妹兼兒子的契媽吳天瑜（Debbie），享受溫馨假期。



黃翠如同閨密吳天瑜關係超級無敵好。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如帶埋「蕭哈哈」一齊去大馬探望好閨蜜。（IG@wongtsuiyu）

蕭哈哈大馬雙子塔溫馨打卡

黃翠如於社交平台分享多張珍貴旅遊靚相，一家人在著名地標雙子塔（Petronas Twin Towers）前合照留念，黃翠如抱着囝囝笑容燦爛，蕭正楠則在一旁展現暖男微笑，翠如更發文笑言拍了近百張照片才選出這張最滿意的合照。愈大愈靚仔的「蕭哈哈」眼仔睩睩、五官精緻，完美遺傳父母的優良基因，獲大批網民激讚十分可愛。

黃翠如蕭正楠一家人在著名地標雙子塔（Petronas Twin Towers）前合照留念。（IG@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」玩得好開心。（IG@wongtsuiyu）

搞笑為契媽改新名「宜家」

今次旅程中，「蕭哈哈」與契媽及契哥迅速建立起深厚感情。相中可見，囝囝與契哥玩得不亦樂乎，甚至玩到「床疊床」互相擁抱休息，場面溫馨。黃翠如更爆料指囝囝為契媽吳天瑜改了一個搞笑的新名字「宜家」，如今每天都「宜家宜家」地叫個不停，令人哭笑不得。

「蕭哈哈」與契哥關係極好。（IG@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」幫契媽爆笑改名叫「宜家」。（IG@wongtsuiyu）

契爹契媽接棒照顧解放雙手

除了溫馨的家庭時光，兩家人還一同走訪當地體驗在地美食。黃翠如與蕭正楠更難得「解放雙手」，放膽讓契爹與契媽幫忙照顧「蕭哈哈」，夫妻二人則趁機享受難得的二人世界，於當地盡情品嚐傳統拉茶（Teh Tarik）與紙巾煎餅（Roti Tissue），大讚過程好玩又浪漫。

黃翠如與蕭正楠趁機感受二人時間。（IG@wongtsuiyu）

難得打卡拍照。（IG@wongtsuiyu）

首飛前夕黃翠如失眠三夜

事實上，今次是「蕭哈哈」人生第一次搭飛機外遊，新手媽媽黃翠如坦言為此「幾乎失眠三夜」，事前準備了大量「無限裝備」應急。不過愛子表現非常給力，登機前已在爸爸懷中昏昏欲睡，讓黃翠如笑稱兒子遺傳了蕭家「點樣都瞓得」的真傳。上機後「蕭哈哈」更全程安睡，表現極之乖巧省心，為首次親子飛行旅程劃下完美句號。

黃翠如蕭正楠帶埋「蕭哈哈」一家三口搭飛機。（IG@wongtsuiyu）