前TVB花旦入選女性企業家計劃10強　推自家養生咖啡擴展事業版圖

現年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice），自2011年離巢淡出幕前後成功轉型為商界女強人，近年她除了經營紅酒生意外，更進軍咖啡產業推出自家品牌「Qi Coffee」。日前廖碧兒於社交平台Instagram驚喜宣布喜訊，透露自己從數百名優秀女性企業家中脫穎而出，成功入選「SC WIN現創未來企劃2026」（SC WIN Now & Next Challenge 2026）十強決賽！

前TVB花旦廖碧兒（Bernice），自2011年離巢淡出幕前後成功轉型為商界女強人。（IG@berniceliuofficial）

身材出眾。（IG@berniceliuofficial）

近年廖碧兒經營紅酒生意。（IG@berniceliuofficial）

大曬長腿！（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒於社交平台Instagram驚喜宣布喜訊，透露自己從數百名優秀女性企業家中脫穎而出，成功入選「SC WIN現創未來企劃2026」（SC WIN Now & Next Challenge 2026）十強決賽！（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒於社交平台Instagram驚喜宣布喜訊，透露自己從數百名優秀女性企業家中脫穎而出，成功入選「SC WIN現創未來企劃2026」（SC WIN Now & Next Challenge 2026）十強決賽！（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒入選女性企業家計劃10強 積極宣傳自家養生咖啡

廖碧兒以英文撰長文表示大感榮幸，並透露未來數星期將參與全球加速器計劃，接受導師指導及拓展商界網絡，為品牌的下一步發展鋪路，她亦預告將於今年10月參加「SC WIN Pitch Finale」路演決賽，向一眾評審及投資者介紹其商業藍圖。廖碧兒介紹自家品牌咖啡主打健康養生路線，打造優質冷萃咖啡。其實廖碧兒過往亦曾做生招牌宣傳，拍片推介其罐裝咖啡，強調產品與市面上一般咖啡不同。

進軍咖啡產業推出自家品牌「Qi Coffee」。（IG@berniceliuofficial）

積極宣傳。（IG@qiconcepts.co）

積極宣傳。（IG@qiconcepts.co）

廖碧兒華姐冠軍入行 轉戰商界曾擲千萬買酒莊

廖碧兒在2000年參選溫哥華華裔小姐奪冠，翌年再奪國際華裔小姐冠軍後加入TVB，曾參演《妙手仁心III》、《皆大歡喜》、《律政新人王》、《談情說案》等多部經典劇集。2011年離巢後，廖碧兒遠赴法國著名工商管理學院INSEAD讀書增值，又考獲專業品酒師牌照，更豪擲千萬於法國購買酒莊經營紅酒生意，不時在網上分享品酒心得。如今再成功將事業版圖擴展至養生咖啡領域，兼獲國際知名銀行企業家計劃認可，展現出強大的商業頭腦與女強人魅力！