悠長假期｜呂爵安角色名向黎明致敬　證MIRROR三子齊做邱士縉兄弟

ViuTV翻拍日劇經典《悠長假期》，過去一兩個星期已經密密開工拍攝，今日（12/9）正式舉行開鏡儀式，主要演員呂爵安（Edan）、李佳芯（Ali）、江𤒹生（AK）、林愷鈴（Ashley）及陳凱詠（Jace）都有出席。Edan與Ali接受訪問時，都互派高帽大讚好相處，易合作。Edan又提到已應承邱士縉（Stanley），跟柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）三子一齊做兄弟。

ViuTV翻拍經典日劇《悠長假期》，今日舉行開鏡儀式。（盧國輝 攝）

呂爵安與李佳芯在《悠長假期》中，角色名分別叫黎明俊及黃子男。（盧國輝 攝）

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劇集開拍了兩星期，Edan已對Ali讚不停︰「比預期中更加好，Ali十分善良、十分友善、十分冇架子，一個好好的演員，合作起來十分順暢。」而Ali都不執輸，讚對方有主見表現成熟。「我當面同暗面都有讚佢，佢彈到晒原著入面所有歌曲，我有當面讚佢︰『叻仔』，而佢又好有自己諗法，而且會成熟處理，願意配合及溝通。」今次劇組以夜戲為主，瘋狂通頂。Edan︰「今朝6點先收工。」更爆Ali一通頂就會沖壺養生茶撐住。

ViuTV翻拍日劇經典《悠長假期》，過去一兩個星期已經密密開工拍攝，今日（12/9）正式舉行開鏡儀式。（盧國輝 攝）

ViuTV翻拍日劇經典《悠長假期》，過去一兩個星期已經密密開工拍攝，今日（12/9）正式舉行開鏡儀式。（盧國輝 攝）

角色名向黎明致敬

而今日公佈的角色名，二人分別在劇中會叫「黎明俊」及「黃子男」，問到Edan在片場可會被叫「黎明」？「平時好少咁叫，因為我有個英文名叫Martie，所以成日叫我阿媽！阿媽！」至於港版會否重現日版的所有經典場面，二人就透露開場著婚紗跑、玩彈彈波都會有。Edan︰「主題曲及原著音樂，都會盡力買番版權，始終咁經典翻唱都無謂。」Ali︰「我都期待聽你嘅翻唱版？」Edan︰「拍戲時唱！」

Edan對Ali讚不停︰「比預期中更加好，Ali十分善良、十分友善、十分冇架子，一個好好的演員，合作起來十分順暢。」（盧國輝 攝）

Edan披露會與Jer及Jeremy，就是Stanley結婚時的MIRROR代表兄弟團。（盧國輝 攝）

結婚當日會唱《E先生連環不幸事件》？

早前Jeremy及Stanley生日，Edan及Jer一齊著背心慶生，原來所有白背心都是由Stanley提供。Edan︰「我嗰件係薄切切，唔知係咪偷劇組啲打底背心返屋企。」Edan更披露呢個組合，就是Stanley結婚時的MIRROR代表兄弟團。「我哋有份去過大禮，原定要搬搬抬抬，結果酒店員工做晒，我哋負責吶威助慶，不停嗌︰『好呀！Wow！』畀啲情緒價值。」問到兄弟團要負責甚麼環節，Edan就爆Stanley希望幾位可以唱歌︰「我話好，唱《E先生連環不幸事件》，唱《一表人才》，『過得並不好 但是我會活著』，阿Jer又話唱《離別的規矩》……即係咁樣講，大家都口是心非。」