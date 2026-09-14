居台亞視小生感激江美儀提攜走過人生低谷　難忘常幫對方買M巾

47歲的前亞視藝人張啟樂（Ben）近年將事業重心轉向台灣，憑藉不懈努力，於2024年榮獲廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。事業步入高峰的他，去年與老婆迎來女兒誕生。雖然女兒初時聽力連續兩次測試不過關，令他陷入極度擔憂，幸最後經專科醫生詳細檢查後確認其女兒聽力正常。現積極經營個人網上頻道的張啟樂，近日於社交平台上載與視后江美儀在台北聚餐的合照，更感性發文，感謝江美儀當年在他人生低谷時伸出援助之手，同時爆出昔日幫對方「代購衛生巾」的搞笑趣事。

47歲的前亞視藝人張啟樂近年將事業重心轉向台灣。(影片截圖)

張啟樂在2024年憑藉出色的表現榮獲廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。（Instagram圖片）

張啟樂女兒初時聽力連續兩次測試不過關，令他陷入極度擔憂，幸最後經專科醫生詳細檢查後確認其女兒聽力正常。(影片截圖)

亞視時期無微不至 離巢獲力撐介紹電台工作

張啟樂透露，江美儀前陣子因拍攝節目《試真D唷》飛往台北，二人終於能抽空見面食飯。他在帖文中感嘆，坐下來聊天的那一刻，很多以前的回憶一下子又湧回來。張啟樂回憶道，當年自己在亞視（ATV）工作時，江美儀一直很照顧他，不僅經常請他食飯，有商業演出時亦會主動提攜，「讓我多一點收入。」

張啟樂透露，江美儀前陣子因拍攝節目《試真D唷》飛往台北，二人終於能抽空見面食飯。（Instagram圖片）

最令張啟樂銘記於心的，是當年他離開亞視，江美儀第一時間站出來替他講句公道話，更介紹他到DBC電台擔任節目主持。張啟樂坦言，那次介紹，對他來說真的非常重要：「它不但讓我當時立即解決了沒有收入的問題，也讓我從此累積了很寶貴的電台主持經驗。後來，我更成為第一位獲得台灣廣播金鐘獎的香港人。」

張啟樂感激江美儀昔日照顧。（Facebook@港仔張啟樂的臺灣生活）

昔日幫江美儀「代購衛生巾」

除了感性答謝，張啟樂更分享了一段兩人合作期間的有趣往事。他笑言，當年兩人一同主持電台節目時，自己已頻繁往返台港兩地。江美儀得知台灣的衛生巾品質很好，便經常拜託他幫忙代購。張啟樂笑言：「雖然我是男生，但為了這位一直照顧我的姐姐，我當然不介意幫忙，而且每次都是一整組一整組地買，絕對不是只買一兩包！」

最令張啟樂銘記於心的，是當年他離開亞視之際，江美儀第一時間站出來為他講句公道話，更私下介紹他到DBC電台擔任節目主持。（Facebook@港仔張啟樂的臺灣生活）

佩服江美儀 情誼從來沒有變

不知不覺間，張啟樂移居台灣已逾六年，他直言：「而我們上一次見面是什麼時候，我自己都已經記不清楚了。這次能夠在台北再聚，真的特別開心。」對於江美儀近年憑著紮實演技與主持功力，在香港娛樂圈獲得認同，主持的節目《試真D》更取得亮眼收視成績，張啟樂表示：「看到她一路走到今天，我是真的替她開心的同時，也真心佩服她。」最後他感觸寫道：「有些人，可能多年沒有見，但那份情誼從來沒有變。」表達對這段珍貴友誼的珍惜之餘，更不忘為對方節目賣廣告。而江美儀隨後亦在帖文下留言：「感恩！多謝你呀！」足見二人多年的深厚交情。

張啟樂珍惜二人友誼。（Facebook@港仔張啟樂的臺灣生活）