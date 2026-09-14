「星爺愛將」北上狂吸金租住3千萬豪宅　回港街市買餸竟冇人認出

現年50歲的林子聰憑《少林足球》「六師弟」一角一戰成名，之後相繼參演《功夫》及《長江7號》，在內地打開知名度。林子聰與任職芭蕾舞導師的老婆Christy結婚14年，育有一子一女，租住1300呎豪宅，他曾指該樓約市值2500萬到3000萬港幣。林子聰閑時愛煮飯，近日他拍片到九龍城街市買餸，竟無人認得。

林子聰與花小龍。（影片截圖）

林子聰今次跟星爺齊名當聯同導演，他事前完全不知道，算是星爺給予的驚喜。（盧振輝 攝）

林子聰重現《功夫女足》劇組餐 街市買餸竟無人認出

林子聰早前在社交平台分享影片，他指要重現星爺《功夫女足》的劇組餐，加上兩個仔女又好想食，故林子聰特地到九龍城街市買餸煮飯。林子聰對九龍城街市十分熟悉，他指這裏多明星買餸，且出名貴，一入去即熟門熟路走去買魚、米粉、牛仔骨、甜酸醬、娃娃菜及皮蛋，林子聰已經買到熟晒。

林子聰落九龍城街市買餸。（小紅書@林子聰）

然而買餸期間沒有一位檔主認出並要求合照簽名，只當林子聰為一位普通客人，似乎未有認出他。買完餸後林子聰行返屋企煮飯，他指早前因拍戲離家一個月，兩個仔女「都想死我了」，故化身「家庭主夫」湊細路煮飯。林子聰煮完後，一對仔女食得有滋有味，一家人十分幸福！有網民留言驚訝道：「他們不認識你嗎」，有人回覆指：「因為見慣了藝員 很家常」。

林子聰去街市熟門熟路。（小紅書@林子聰）

沒有人認出林子聰。（小紅書@林子聰）

林子聰好識買餸。（小紅書@林子聰）

買甜酸醬。（小紅書@林子聰）

煮飯給一對仔女食。（小紅書@林子聰）

正！（小紅書@林子聰）