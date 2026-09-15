《十兄弟》順風耳重返幕前型過以前　曾與蓋世寶拍拖七年無疾而終

現年48歲、曾於經典劇集《十兄弟》中飾演「順風耳」的前TVB綠葉林景弘（前名：林遠迎），2012離巢後，曾跳槽到香港電視，其他轉戰內地，不過已多年未有幕前作品，直到疫情以及兒子升學問題才回流香港。最近，林景弘在內地社交平台抖音開設帳戶，宣布回歸幕前！

林景弘參演過百部劇集，曾在《皆大歡喜》一人分飾二十多角，但要數最深入民心的角色，非2007年《十兄弟》中的「順風耳」莫屬。（TVB）

北上從轉型白酒代理

離開電視台的舒適圈後，林景弘將事業重心轉移至商界，與家人共同代理中國醬香型白酒，主要負責港澳及外地市場的推廣與運作。今次露面樣貌與身材均保養得宜，不但沒有發福老態，反而比當年多了一份成熟穩重的男人味，被不少網民大讚「型過以前」、「樣貌十年如一日」。

林景弘近年除了忙於拍劇，並開拓副業，代理中國醬香型白酒。(微博圖片）

林景弘離開娛樂圈後，在福建經朋友介紹認識了現任太太，並於2015年誕下兒子。為了讓兒子回港接受教育，他舉家回流，毅然轉行代理白酒生意，又由零開始親身到酒廠學習釀造工藝，凡事親力親為。

林景弘最新近況。（片段截圖）

林景弘決定重拾老本行。（片段截圖）

七年情留遺憾再見亦是朋友

除了演藝事業，林景弘最為人熟知的感情經歷，便是與著名兒童節目主持蓋世寶（LuLu）的一段長達七年的戀情。當年兩人感情相當穩定，更一度步入談婚論嫁的階段。據悉，林景弘非常渴望擁有自己的家庭並開枝散葉，曾多次向女方求婚。然而，由於蓋世寶抱持不婚不育的觀念，面對男友的多次求婚均選擇拒絕，這段愛情長跑最終因雙方對未來的共識不同而無疾而終。

林景弘曾與蓋世寶拍拖七年。（影片截圖）

儘管未能修成正果，但他們完美示範了「再見亦是朋友」的最佳狀態。兩人分手後並未交惡，反而一直保持良好關係，昇華為知心好友。早年林景弘與昔日《大冬瓜》同劇演員聚會時，蓋世寶亦有份出席，飯局後林景弘更熱情邀請眾人到其公司品嚐即將推出的白酒朱古力，大談昔日拍劇趣事。