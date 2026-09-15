「最強小三」逆襲欠債大肚人生　跟富豪10年疑坐正豪嘆4百蚊咖啡

「最強小三」鍾睿心（五索）因與大生銀行主席馬清鏗維持長達十年的婚外情而為人認知，也不時在社交平台分享與馬生的家庭片段，大大方方承認戀情。五索早前上「DaDa師妹」郭玥彤YouTube頻道節目《彤你裝炷香》透露，曾經大學未畢業又欠債單親大肚，家人不支持自己，直至遇到馬生改變了人生，常周遊列國兼騷名牌袋，早前更曬出在婚紗店試衫照片，網民猜測疑快「坐正」，被問到是否想搞婚禮，五索亦大方回答：「應該有一天會的，如果仲有勇氣」。五索日前在社交平台分享飲400蚊一杯咖啡，埋單成2萬蚊，十分豪氣！

「五索」鍾睿心（Rachel）與馬清鏗交往10年。（讀者提供）

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

五索共生了5個小朋友。（IG@5kidsokma）

五索現為老闆，曾飛峇里島為拍產品圖。（IG@5kidsokma）

五索飲400蚊天價咖啡 埋單2萬蚊

五索日前分享影片，她除了在咖啡店一嘗400蚊一杯天價咖啡，又飲了兩杯夾埋要500蚊的咖啡，飲完之後她露出驚歎不已的表情，大讚好飲，「我形容唔到呢種味道，好香喎！」此外，五索又大啖「金箔Tiramisu」，她嘆：「食到有金嘅味道！」之後眾人又食「聲稱全世界最好食嘅薯餅」，一上碟已被多位同事搶晒。

最後一人嗌了一支水，五索原以為是免費水，怎料索價40蚊一支，激到五索又氣又笑道：「邊條友話唔使錢㗎？」最後成餐飯埋單成2萬幾蚊，五索笑說：「二萬幾蚊唔畀呀！」不過最後當然是老闆畀錢，足見五索十分愛錫員工。

五索一嘗400蚊天價咖啡。（小紅書@五索）

金箔Tiramisu。（小紅書@五索）

同事都讚好食好飲。（小紅書@五索）

500蚊兩杯咖啡。（小紅書@五索）

飲。（小紅書@五索）

露出驚歎不已的表情。（小紅書@五索）

好飲。（小紅書@五索）

五索又嘆美食。（小紅書@五索）

一支水40蚊。（小紅書@五索）

五索以為免費。（小紅書@五索）

最後成餐飯埋單2萬幾蚊。（小紅書@五索）

好錫員工！（小紅書@五索）