陳豪韓國被偶遇樣貌回春　與網民合照一舉動展超強親和力︰挺帥氣

現年55歲的視帝陳豪（Moses）向來是圈中公認的「好男人」兼「好爸爸」，與老婆陳茵媺（Aimee）結婚多年依然恩愛如初，對照顧家庭無微不至。早前陳豪曾被部分網民指樣貌略顯憔悴，一度令人擔心其身體狀況。不過，近日有網民在韓國野生捕獲陳豪，並上載動態照片至社交平台，相中陳豪狀態大勇，以實際行動一舉打破外界所謂的「斷崖式衰老」。

陳豪與愛妻陳茵媺及三位子女，一家五口美滿幸福。（IG@aimeechan_official）

陳豪繼2007年憑《溏心風暴》「唐至安」（得得地）一角贏得視帝後，於2023年再憑《破毒強人》中飾演「文華」贏得同一殊榮，成為兩屆視帝。（IG圖片）

陳豪把其咖啡生意搞得有聲有色。（小紅書）

每年堅持二人世界放假 夫妻保鮮之道

陳豪與陳茵媺婚後一直維持「男主外、女主內」的默契，即使工作再忙碌，陳豪亦定必抽時間與太太二人世界。陳豪過往受訪時曾透露，兩公婆約定每年都會放下子女去一趟旅行，這也是他們結婚多年依然恩愛如初的「愛情保鮮之道」。而繼日前有網民在釜山一家咖啡館野生捕獲陳豪和陳茵媺後，近日再有網民在首爾偶遇陳豪。

早前陳豪街頭拍劇被捕獲，有網民指他樣貌略顯憔悴，令人擔心其身體狀況。（小紅書截圖）

陳豪與太太陳茵媺近日去了韓國，有網民在釜山一間咖啡店偶遇二人，大讚他們是「好帥好美的夫妻」。（小紅書圖片）

零食店被合照 主動收起口罩展招牌笑容

從網民分享的動態照片可見，陳豪當時身處明洞一間大型零食店內。他當日以一身全白 Casual Look打扮，身穿白色圓領長袖上衣配白色休閒長褲，腰間斜繫上一件深色外衣，整體造型時尚又乾淨俐落，極具男神風範。當博主上前要求合照時，陳豪即展現極高親和力。原本拿着口罩的他，為免影響合照效果，連忙把口罩收起，對着鏡頭露出招牌親切笑容，舉動貼心又親民。

陳豪在首爾明洞再被偶遇。（小紅書截圖）

他連忙收起口罩。（小紅書截圖）

遇酸民質疑「憔悴好多」 博主反擊：本人挺帥氣！

面對陳豪如此友善的態度，博主興奮地在社交平台寫道：「這運氣也太好了！」而貼文也引來不少網民留言，有酸民依然留言質疑：「他憔悴好多」，不過博主隨即以第一身視角回覆道：「不會呀 本人還是挺帥氣的！！」而不少網民亦紛紛讚賞陳豪狀態極佳，渾身散發成熟男人味。