陳小春巡演後台腳軟老婆扶實　13歲Jasper赴英留學凍齡外公竟沒老

現年59歲的陳小春與年輕16歲的應采兒結婚多年，育有13歲大仔Jasper（陳昊廷）和6歲細仔Hoho。一直將心機奉獻給家庭的小春，近年為了應付兩名兒子的天價教育開支，幾乎是搏了老命在內地狂接工作。日前應采兒在抖音分享了一段到青島探班的影片，小春的疲態頓時令一眾網民大感心酸，更有指樣貌比起較他大6年的外父更顯老態。

陳小春一家四口相當幸福。（應采兒微博圖片）

幸福的一家四口。（IG@yingcaier）

巡演後台步履蹣跚 見老婆即送抱抱

在應采兒分享的影片中，剛剛完成巡演的小春穿上一身黑衫黑褲顯得身材瘦削，被工作人員用圍滿布簾的小車推入後台。當他準備從車上落級時，步伐顯得相當沉重且有點困難；不過一見到特意來探班的老婆，小春即時上前緊緊相擁，但臉上依然難掩極度疲憊的神情，隨後步入休息室時似腳軟無力，腳步有點不穩，不是行直線而是一直傾向右邊，應采兒亦趕扶實老公。

應采兒在後台等老公，大騷美腿。（抖音@應采兒）

完騷後，小春似乎已筋疲力盡。（抖音@應采兒）

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網民心痛：一個人賺錢還是累

看到小春這副模樣，不少網民紛紛心痛留言：「一個人賺錢還是累」、「60多了退休的年齡了還是那麼拼」、「春哥真的很累」。事實上，小春近年吸金力雖然驚人，但工作量亦相當誇張，單在兩年內已狂開十餘場巡迴演唱會、參與十多檔綜藝及拍攝6部電影！年前他為音樂劇《雄師少年》宣傳時，染了紫髮的他已被指眼角及額頭皺紋盡現、臉皮下垂，散發出濃濃的「老年味」，甚至有網民直指他斷崖式衰老得像77歲老人。不過，小春曾表明不敢輕言退休，全因要應付Hoho就讀上海耀中國際學校（YCIS）的不菲學費，以及大仔Jasper赴英留學的高昂費用，這份父愛確實令人動容。

小春步伐不穩，應采兒扶到實。（抖音@應采兒）

唱到衫濕透。（抖音@應采兒）

好似行唔到直線。（抖音@應采兒）

他為音樂劇《雄師少年》宣傳時，被指老了許多。（微博圖片）

早前排舞片驚現老態。（小紅書影片截圖）

跳舞顯乏力。（小紅書影片截圖）

13歲Jasper負篋英國 應爸感性發文卻被錯重點

另一邊廂，小春與應采兒的大仔Jasper轉眼間已經13歲「大個仔」，近日更正式遠赴英國升學。面對愛孫遠行，向來疼錫Jasper的應采兒爸爸（應爸）大感不捨，在微博上載了兩張照片，一張是Jasper出國與外公外婆合照，另一張則是2015年Jasper第一天自己上學的舊照。應爸感性地寫道：「微博真有個好處，可以提醒時間多無情⋯可以承載過多的思念⋯可以回憶愛有多幸福⋯可以打發偷偷的眼淚⋯就是⋯真的相隔太遠了，自己上學第一天 Aug 25, 2015。」並在留言區回覆網民指孫仔已「負篋求學去了」。

Jasper 第一天返學舊照。（微博@丁爸也是應爸）

轉眼13歲Jasper赴英留學，凍齡外公感不捨。（微博@丁爸也是應爸）

轉眼13歲Jasper赴英留學，凍齡外公感不捨。（微博@丁爸也是應爸）

不過，這篇充滿洋蔥的帖文，卻被網民完全錯放重點！事關在大合照中，穿著白衫的應爸精神奕奕、打扮時尚，絲毫不見老態，狀態極佳。網民紛紛驚嘆，應爸其實只比女婿陳小春年長6歲，但外公看上去竟然比女婿還要後生，惹來大批網民打趣留言：「外公竟然没有老」、「怎麼外公比陳小春還年輕？」、「小春哥近年經歷了什麼？」，形成了極強烈的對比！

早前為大仔Jaspe慶生，小春與比他大6歲的外父同框。（IG@yingcaier）