衛詩雅縫50針後火速復工拍《狩謊》　無懼破相與成毅拍撞車戲

衛詩雅早前拍攝懸疑劇集《狩謊》期間，上唇遭玻璃割傷導致肌肉撕裂，緊急送院縫合50多針。事隔一個月，衛詩雅現身鴨脷洲工廠區外景現場，正式復工。



衛詩雅（Michelle）於早前在拍攝《狩謊》期間發生意外，導致口部及嘴唇受傷，已第一時間送院治理。（英皇娛樂提供）

鴨脷洲復工拍攝緊湊撞车戲

據指，衛詩雅在醫美醫生老公周祉安悉心照料下，傷口癒合理想，僅相隔一個月便火速復工。日前她身穿白T恤配牛仔褲及黑色恤衫現身鴨脷洲工廠區外景，面色紅潤且精神飽滿。她先與張頴康、肖順堯及王致狄合演一場馬路兜圈尋人的戲份，過程中完全沒有因受傷留下陰影，全程投入且毫不忌諱，展現極高專業精神。

此前有網民在街上偶遇衛詩雅復工拍攝。(小紅書圖片)

隨後劇組移師新場景會合內地男神成毅，拍攝一場緊湊的的士撞車戲碼。劇中飾演的士司機的成毅身穿白衫白褲及格仔恤衫登場，劇情講述張頴康等4人乘車目擊成毅撞車後慌張逃跑，即時下車關切了解。5人默契十足、火花四濺，僅拍了4至5 take導演便順利收工。拍攝時衛詩雅唇上隱約可見肉色膠布，非拍攝期間則迅速戴上口罩保護傷口，戲外更開心歎咖啡與工作人員手舞足蹈地談笑風生。現場吸引數百名成毅粉絲守候，氣氛極其熱鬧，甚至驚動警方與工作人員維持秩序。

衛詩雅成為百花獎創辦以來首位獲得此項榮譽的香港女演員。（直播截圖）

衛詩雅憑《破·地獄》奪百花獎影后，她在獲獎感言中引述電影台詞：「難得我們這人生上了這趟車，我們就好好享受一下沿途的風景，好好跟你身邊的人聊聊天，這趟車才算是值得。」（直播截圖）

憑《破•地獄》封百花影后

衛詩雅近年影壇表現亮眼，憑電影《破•地獄》橫掃多項影后殊榮，早前更勇奪《第38屆大眾電影百花獎》「最佳女主角」，成為首位獲此殊榮的香港女演員。除了事業攀上新高峰，老公周祉安亦特意趁她清晨5時開工前的空檔，聯合好友舉辦驚喜派對，並貼心送上100支藍玫瑰巨型花束（靈感源自衛詩雅於百花獎頒獎禮穿著的藍色晚裝長裙）。衛詩雅隨後於社交平台甜蜜留言感謝老公，夫妻二人恩愛爆燈。

出爐影后衛詩雅凱旋返港，在機場接受傳媒訪問。丈夫周祉安亦驚喜到場，即場送上鮮花和親吻太太。（盧振輝 攝）