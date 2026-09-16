「娛圈韋小寶」爆億萬富豪爸爸秘史　邀上知名艷星屋企：搵我擋槍

現年59歲的已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）長子鄧兆尊，向來被視為圈中隱形富豪，加上同時擁有三位紅顏知己過著「現代韋小寶」的生活，多年來一直是城中熱話。鄧兆尊時常上不同頻道大談生活片段，日前他上獵頭公司創辦人及CEO「Son姐」Alison Chang（張慧敏）的頻道，透露曾被爸爸帶去上一位身材澎湃艷星家食飯，鄧兆尊笑言：「睇唔到個姐姐！」

鄧兆尊細路仔個時就被爸爸新馬仔帶去當艷星「擋箭牌」。（IG@johnny25tang）

鄧兆尊爆被爸爸新馬師曾帶同艷星食飯

鄧兆尊日前接受Alison Chang訪問，Alison問到新馬師曾如何「耍走」埋身女性，鄧兆尊透露爸爸曾獲一位「好出名、好好身材」艷星邀上家食飯，鄧兆尊當時年僅11、12歲，爸爸帶埋他去食飯，「佢搵咗我去擋槍。」上到該艷星家中，鄧兆尊憶述：「撳鐘『叮噹！』開門，我睇唔到個姐姐，因為我高度睇唔到，一望上去睇唔到個樣，因為太過突出啦！」

鄧兆尊與女友陳小姐，兆尊曾帶她上節目受訪。（資料圖片）

鄧兆尊。(公關提供)

最後兩父子只食了一味餸，爸爸便以「個仔聽日要返學」離去。回家後媽媽火速質問兩父子去了哪裏，鄧兆尊說陪爸爸同姐姐食飯，媽媽追問姐姐是誰，「我阿爸已經打眼色！」鄧兆尊老實答媽媽：「睇唔到樣。」鄧兆尊笑言沒有講大話，「我望上去真係睇唔到樣，我阿媽就知咩事啦！」

鄧兆尊大談爸爸曾帶他同艷星食飯。（IG@alison.chang）

鄧兆尊上節目。（IG@alison.chang）

分享往事。（IG@alison.chang）

鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊現身李婉華的頻道，被問到性生活，他竟說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」（YouTube@李婉華 Anita Lee）