TVB視帝陳山聰北上接大排檔小店Job賺錢　49歲勁型招呼女粉絲

現年49歲的TVB視帝陳山聰自拍攝完《奪命提示》後便陷入「劇荒」，因而轉移北上發展努力吸金，積極開拓不同的市場，更不時拍攝內地探店拍片介紹美食，成功轉型為飲食界KOL。繼早前在廣州餐廳被網民偶遇，轉眼陳山聰又到了惠州，幫大排檔小店宣傳，吸引大批女粉絲追捧，深受歡迎。

佘詩曼同好友陳山聰、郭政鴻合照。（IG@charmaine_sheh）

陳山聰於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

陳山聰兒子jaco幼稚園畢業。（IG@armooffice）

陳山聰與太太以一黑一白造型現身。（IG@armooffice）

陳山聰幫大排檔小店宣傳

日前有網民拍下陳山聰探店的片段。陳山聰一頭金髮，穿上白色T恤，簡單打扮又型又靚仔，年近50一樣Keep得狀態極佳。陳山聰身處店外，現場粉絲多位女性，多位女粉絲舉機拍攝，又湧上去同陳山聰影相，異性緣強勁！陳山聰亦好好招呼，積極與現場女粉絲互動，招呼完一輪後才入店。而陳山聰敬業地大啖甜品，露出一臉好滋味的表情，為完成工作先將身材管理擺埋一邊，難怪愈撈愈掂！

陳山聰話要努力賺錢養家！（IG@joelshanchung）

陳山聰一家三口。（IG@joelshanchung）

陳山聰曾與何超雲拍拖被嘲「四失聰」

陳山聰在1992年在TVB以模仿四大天王的歌唱大賽中脫穎而出，被當時評判之一的劉德華賞識，成為旗下歌手。明年是陳山聰入行30年，當中經歷過不少風雨；2011年山聰撻着賭王千金何超雲成為當年城中大事，熱戀期間高調出雙入對，跟超雲周游列國嘆盡美食，每次回港例必吸引太批傳媒守候。而且二人每次出現都必定悉心打扮，全身名牌令陳山聰當年有外號叫「潮山聰」變身潮人代表，其後山聰更見埋家長，現身三太大宅跟賭王共餐，但卻被指癡大靠山與伍詠薇鬧翻。

至2013年分手，陳山聰事業一度跌落谷底，有傳是超雲先提出分手，兩年情玩完，山聰亦一夜打回原形，由「潮山聰」變「四失聰」。他曾接受商台《星光背後》訪問，憶述當年選擇「邊度跌低，邊度爬返起」時，不少朋友勸他轉行，但他堅持面對自己犯過的錯，「朋友話我那時不止零分，是負分！轉行啦！但錯就要面對，人生是我的，唔試唔知，我信肯努力肯捱，會有人看到。」

陳山聰為惠州大排檔小店宣傳。（小紅書）

好受歡迎。（小紅書）

幾乎都是女粉絲。（小紅書）

招呼完粉絲先入去。（小紅書）

好好食！（小紅書）

正！（小紅書）