47歲富豪殺手大曬中指4卡巨鑽戒指　傳戀70歲百億富商疑好事近

現年47歲的廖碧兒（Bernice）自2001年奪得華裔小姐冠軍入行以來，其豐富的感情史多年來亦是全港焦點。廖碧兒的交友圈子由當初的電視台小生、視帝，一路「升級」至富二代、百億富豪，每段情史都轟動娛樂圈。早前有雜誌爆出她與70歲的上市公司百億富商呂禮章密會，令其「豪門路」再度成為熱話。日前「天下第一關」鄭紹康在Instagram分享與廖碧兒的合照，廖碧兒大曬左手中指4卡鑽戒，更驚爆由美國流行樂天后Taylor Swift珠寶設計師所設計，相當犀利！

廖碧兒擇偶轉攻細心暖男。（IG@berniceliuofficial）

大曬長腿。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒曬巨鑽曝光感情狀況

近日鄭紹康分享與廖碧兒的合照，廖碧兒一如既往打扮精緻。她身上戴了不少銀器戒指，其中最閃的必定是左手中指的巨鑽，難以令人移開視線！而廖碧兒尾指則戴了一隻綠色戒指，一身頸鏈、手鈪、靚錶，貴氣十足！

廖碧兒曾高調曬出與百億富商呂禮章的合照！（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒曾高調曬出與百億富商呂禮章的合照！（IG@berniceliuofficial）

鄭紹康發文多謝廖碧兒請食飯，席間還有曾為Taylor Swift設計訂婚戒指的紐約珠寶設計師Kindred，原來她亦為廖碧兒設計鑽戒，今次專程來港是為了為廖碧兒送上訂製好的戒指。據知情人士指，廖碧兒新鑽戒成4卡！不過廖碧兒向鄭紹康強調這並非她的訂婚戒指，鄭紹康發文：「Thanks Bernice for the beautiful lunch and nice to meet u Kindred, our renowned jewelry designer from New York that also designed the engagement ring for Taylor Swift just arrived Hong Kong and hand delivered this new ring that Bernice ordered, how sweet and pretty!! And Bernice told me this is not her engagement ring but anyhow, diamonds are a girl’s best friend! 」

廖碧兒請Taylor Swift訂製訂婚戒指的珠寶設計師設計戒指。（IG@numberonepr）

大曬巨鑽！（IG@numberonepr）

廖碧兒同鄭紹康食飯。（IG@numberonepr）

廖碧兒同鄭紹康食飯。（IG@numberonepr）

廖碧兒同鄭紹康講不是訂婚戒指。（IG@numberonepr）

廖碧兒被爆與男伴出入豪華私人會所。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒獲法國政府授予勳章，以表揚她推廣紅酒的貢獻。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒本身已考獲品酒師牌及在法國有個人酒莊。（小紅書圖片）

近年專心積極發展紅酒生意。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒大曬白滑長腿。（資料圖片）

廖碧兒（Bernice）近年淡出幕前，專注於紅酒生意。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒曬超深V睡袍照騷飽滿身材。（IG@berniceliuofficial）