謝東閔請陳庭欣食飯傳緋聞　引黎明金句回應：拍拖同撞鬼都講緣份

謝東閔（Brian）今日（16日）以青年營及交流計劃大使身份現身活動，講到日前因為請陳庭欣食生日飯而傳出緋聞，謝東閔就解釋只是朋友，指目前以搵錢行先，暫時對拍拖不強求，早年有「一廠黎明」之稱的他，巧妙以黎明金句回應：「拍拖就同撞鬼一樣，都係講緣份！」而本身已經是音樂學校老闆的他，自爆即將在廣州開燒烤餐廳，問到到時是否可以再請陳庭欣食飯，他即笑謂：「梗係唔係啦，梗係佢埋單！」對於陳庭欣早前笑指中秋可以「打友誼波」，他就用女方之前在《東張西望》的口誤名句「食燈籠玩月餅」回應：「中秋節不如去食吓燈籠，玩吓月餅好過啦。」

謝東閔（Brian）今日（16日）以青年營及交流計劃大使身份現身活動。（葉志明攝）

謝東閔與甘詠寧擔任活動大使。（葉志明攝）

謝東閔近日被傳有新戀情。（葉志明攝）

Brian擔任交流計劃大使，他指自己是過來人，很支持青少年去外地體驗生活，憶述16歲時去外國讀書的經驗：「我試過home stay住咗喺一個英國家庭半年，我印象最深刻嘅就係我試過喺度住嘅時候，屋租之外，仲要俾三餐我食，食完之後，晚餐係太陽蛋、茄汁豆、沙律，直程係灰啊！但係佢哋覺得好飽，我咁樣講真係衰……但係佢哋體型又可以咁犀利，咁我就真係唔飽，所以嗰時喺英國嘅時候真係學到一身好廚藝，學識點樣蒸嘢、蒸魚、蒸海鮮、煮蟹、炒飯、炒麵，同埋嗰時同東北人一齊租咗個地方，係咁煮辣嘢，辣到我暈喇！」

Brian擔任交流計劃大使，他指自己是過來人，很支持青少年去外地體驗生活，憶述16歲時去外國讀書的經驗。（葉志明攝）

謝東閔指當時寄住於英國家庭，三餐只得茄汁豆、沙律、太陽蛋，結果自己煮，練就一身好廚藝：「學識點樣蒸嘢、蒸魚、蒸海鮮、煮蟹、炒飯、炒麵，同埋嗰時同東北人一齊租咗個地方，係咁煮辣嘢，辣到我暈喇！」（葉志明攝）

他指英國家庭當他是仔一樣，因此很溫暖，雖然文化上有不適應的地方，例如店舖很早收，但仍然是非常深刻的體驗：「點解要推廣俾小朋友？因為中學係你人生包袱最輕嘅時候，你係真真正正無憂無慮，其實諗返轉頭，中學同小學嘅憂慮係多餘，所以我覺得如果有機會再做呢件事，一定要好好珍惜，因為你長大咗之後好難再有咁嘅機會，所以就希望鼓勵小朋友今次踴躍參與，試吓、體驗吓。」

謝東閔認為青少年多參加交流營是好事：「中學係你人生包袱最輕嘅時候，你係真真正正無憂無慮，其實諗返轉頭，中學同小學嘅憂慮係多餘，所以我覺得如果有機會再做呢件事，一定要好好珍惜。」（葉志明攝）

當年練就一身好廚藝，Brian現時仍間中會下廚，更預告即將在廣州開餐廳：「關於燒烤，希望生意興隆！」他透露自己與朋友合伙，但除了打本，一樣想入廚房學師，屆時要中港兩邊走：「我諗住開完之後同啲廚師落去學，跟佢學嘢。我覺得有時你做藝人，可能做一個演員，要識得幕後嘅嘢，睇吓人哋啲光點打、啲剪接係點、拍戲做導演情況係點呀，我覺得做一門生意都要學識所有嘢，學識計數，做侍應點做得好，做廚師點樣煮嘢煮得叻。」問到為何會忽然想開餐廳，他笑言：「想搵錢囉！因為窮囉！試吓啦，有啲朋友合作就試吓啦。」

Brian預告即將在廣州開餐廳，除了出錢，更會入廚房學師！（葉志明攝）

早前Brian因為包場請壽星女陳庭欣與現場十多人食飯，出手闊綽因而傳出緋聞，他叫大家不用想太多，展現風度說：「朋友啫，大家唔使諗咁多嘅，又唔係好闊綽。現場咁多女仔，冇意思，請吓佢哋食飯啫，冇理由要佢埋單。」至於開餐廳後會否再請陳庭欣食大餐，他笑言：「梗係唔係啦，梗係佢埋單！」兩人相識十五、六年，被問有否發展空間，他暫時卻以搵錢行先：「唔好話發唔發展空間，識咗十幾年，我自己對感情呢樣嘢，我真係冇乜點諗咁多嘅呢一刻，我覺得而家暫時離開TVB之後呢，我係比之前更加忙，因為多嘢要顧，以前喺TVB有糧出、有嘢做，你嗰段時間冇嘢做都有糧出，但係你而家離開咗TVB之後，冇嘢做真係冇糧出，我而家好concern呢樣嘢，所以真係要俾心機工作，感情嘢暫時冇乜點諗。」

早前Brian因為包場請壽星女陳庭欣與現場十多人食飯，出手闊綽因而傳出緋聞，他叫大家不用想太多，展現風度說：「朋友啫，大家唔使諗咁多嘅，又唔係好闊綽。現場咁多女仔，冇意思，請吓佢哋食飯啫，冇理由要佢埋單。」

被問有否發展空間，他暫時卻以搵錢行先。（葉志明攝）

對於陳庭欣是否他的理想型，他引用黎明金句回應：「我覺得都係黎明先生話齋，拍拖就同撞鬼一樣，都係講緣份！」不過女方日前受訪時，就透露自己偏好成熟型，謝東閔似乎都有優勢？他卻謂：「咁就大鑊！我真係好唔成熟㗎！講笑啫，我自己就真係冇去諗呢樣嘢，普通朋友食飯，有時互相埋單，佢生日嘛，互相埋單正常，所以我今次生日都要佢幫我埋單，如果唔係我真係埋佢單！」

對於陳庭欣是否他的理想型，他引用黎明金句回應：「我覺得都係黎明先生話齋，拍拖就同撞鬼一樣，都係講緣份！」。（Instagram：toby_yanyan）

他又笑言：「佢生日嘛，互相埋單正常，所以我今次生日都要佢幫我埋單，如果唔係我真係埋佢單！」（葉志明攝）

Brian坦承與朱智賢分手後都單身，但由於冇工作就手停口停，自己目前無瑕想拍拖：「我而家好冇安全感呀，只係希望能夠做好自己每一樣嘢，令到自己嘅事業更加成功。（點解冇安全感？）因為而家冇嘢做手停口停，梗係冇安全感，冇安全感就要俾心機令自己有安全感。」不過二人志趣相投，同樣熱愛Pickleball，陳庭欣日前曾笑說中秋可以約「打友誼波」，Brian更是幽默感十足，引述當年女方在《東張西望》的口誤爆笑金句：「中秋節不如去食吓燈籠，玩吓月餅好過啦！」

陳庭欣日前曾笑說中秋可以約「打友誼波」，Brian更是幽默感十足，引述當年女方在《東張西望》的口誤爆笑金句：「中秋節不如去食吓燈籠，玩吓月餅好過啦！」（葉志明攝）

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