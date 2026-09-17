鄭俊弘何雁詩送病兒移民被批棄養　謝東閔相信有誤會：佢哋唔係咁

謝東閔（Brian）昨日（16日）出席活動，除了回應與陳庭欣的緋聞外，亦談到與自己一樣同屬「巨聲幫」的趙展彤及何雁詩，以及當年靠《星夢傳奇》成功彈起的鄭俊弘。鄭俊弘、何雁詩近日因為將患有罕見病天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）送往加拿大，而夫婦二人則輪流加港兩地往返，因而引起不少網民抨擊，甚至有人形容為「棄養」，謝東閔就回應指：「我認識嘅佢哋，絕對唔係啲咁嘅人。」

謝東閔（Brian）昨日（16日）出席活動，除了回應與陳庭欣的緋聞外，亦談到與自己一樣同屬「巨聲幫」的趙展彤及何雁詩，以及當年靠《星夢傳奇》成功彈起的鄭俊弘。（葉志明攝）

近日趙展彤（Val）為宣傳新歌《尋人啟事》，找來Brian一同拍片，他直言是「得意嘅緣份」，當年二人在比賽上只見過一次，趙展彤仍只是11、12歲的妹妹，所以二人相隔多年再碰面，Brian完全認不出已29歲的對方：「突然間大個咗咁多、成熟咗咁多，同埋我嗰陣時未參加比賽之前，我睇佢唱歌嗰時已經覺得呢個女仔真係好叻喎唱歌！佢喺IG搵我，話不如試吓，佢有首新歌，希望可以搵返以前嘅一啲回憶，都係關於佢主題嘅一啲嘢，我當然應承一齊做呢件事。」Brian透露自己至今仍然《超級巨聲》出身的許廷鏗、吳業坤、羅孝勇很好朋友，幕前幕後他都當作一家人，所以必定會互相支持。

片中趙展彤問Brian，如果能與小時候自己說一句話會講什麼，他說：「你唔好做娛樂圈喇，轉行踢波吧啦。」（Instagram：valentina_cct）

Brian透露自己至今仍然與「巨聲幫」很好朋友，幕前幕後他都當作一家人，所以必定會互相支持。（Instagram：brian_tsetse）

片中趙展彤問Brian，如果能與小時候自己說一句話會講什麼，他說：「你唔好做娛樂圈喇，轉行踢波吧啦。」問到是否很悔入行做藝人，Brian透露自己在英國留學時參加過足球體驗營，曾夢想成為職業球員，可惜手腳不協調，於是他就想：「嗰時十幾歲先至學人踢波，其實應該幾歲就踢囉，咁如果唔係點成為美斯呢？」他無奈指自己可能沒天份，記者安慰他可能其天賦全在於音樂及廚藝上，問到他的音樂學校發展如何，他指上月舉行完歌唱比賽，而鄭俊弘（Fred）亦有幫其學校主理體驗課程：「都好踴躍嘅，啲人聽到阿Fred就嚟報晒名，陳國峰、坤哥間唔中都會喺度搞。」

片中趙展彤問Brian，如果能與小時候自己說一句話會講什麼，他說：「你唔好做娛樂圈喇，轉行踢波吧啦。」

Brian透露自己在英國留學時參加過足球體驗營，曾夢想成為職業球員，可惜手腳不協調，他後悔太遲開始踢波。（葉志明攝）

不過，講到Fred與太太何雁詩近日因將患有罕見病天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）送往加拿大，而二人就輪流加、港兩邊走去照顧對方，有聲音認為他們不負責任，指父母應爭取最多時間陪伴兒子身邊，不會長期分隔兩地，有網民更稱之為「棄養」。謝東閔相信當中有所誤會，表示：「有時啲嘢，佢哋可能講完之後件事發酵咗，我覺得應該唔係咁嘅，以我所知阿Stephanie佢哋其實好錫小朋友嘅，我認識嘅佢哋，絕對唔係啲咁嘅人。」對於有人猜測Fred和Stephanie是否鋪路離婚，謝東閔就說：「呢啲真係唔知道，完全冇問過佢哋，大家傾偈都係關於音樂上嘅嘢。」

鄭俊弘與太太何雁詩近日因將患有罕見病天使綜合症的兒子鄭讚廷（Asher）送往加拿大，而二人就輪流加、港兩邊走去照顧對方，有聲音認為他們不負責任，指父母應爭取最多時間陪伴兒子身邊，不應長期分隔兩地，有網民更稱之為「棄養」。（Instagram：honganc）